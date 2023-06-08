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В Україні прогнозують нові ціни на деякі продукти: чого чекати у червні

8 червня 2023 14:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — що подешевшає у червні
Покупець в овочевому відділі супермаркету. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Інституті аграрної економіки (ІАЕ) прогнозують зниження цін так званого "борщового набору". Очікується, що овочі подешевшають вже найближчим часом.

Про це інформує пресслужба інституту.

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Які прогнозують ціни у червні

Як зазначають фахівці, у перший місяць літа слід очікувати на зниження цін картоплю, моркву, цибулю та капусту. Натомість помідори та огірки будуть ще дорогими. Максимальна вартість може бути така:

  • помідори — близько 85 грн/кг;
  • огірки — до 70 грн/кг;
  • цибуля та морква — до 55 грн/кг (зараз коштує близько 60 грн/кг);
  • картопля молода — 30-35 грн/кг (нині 53 грн/кг);
  • торішня картопля — до 10 грн/кг (зараз коштує 12 грн/кг).

Не зміниться вартість буряків, у середньому становитиме 7 грн/кг. Примітно, що ціна залишається стабільною з осені минулого року.

Як пояснюють експерти інституту, розширення пропозиції продукції від українських виробників на ринку та падіння цін припадає традиційно на сезон урожаю з відкритого ґрунту.

На думку економіста Олега Пендзина, ціни знижуватимуться стабільно до середини вересня, після чого слід чекати на новий виток подорожчання.

За його словами, ціни на овочі "борщового набору", фрукти вже падають. Приблизно у середині червня будуть значно нижчими, ніж було місяць тому.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні рекордно підвищилися ціни на овочі у супермаркетах. Йдеться про картоплю, капусту, моркву та цибулю.

Нагадаємо фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на ринках та в магазинах небезпечного продукту. Йдеться про ввезення броколі, оброблене шкідливим для здоров'я препаратом.

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