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В Украине вырос спрос на жилье в кредит: наиболее популярные регионы

20 июля 2023 10:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Украине – спрос на жилье в кредит растет
Ключи в руках квартиры. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине активизировался спрос на приобретение жилья в кредит. В Национальном банке Украины (НБУ) связывают оживление статистики с льготной ипотечной программой "єОселя".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Как изменился спрос на ипотеку

По данным Центробанка, речь идет о статистике за май 2023 года. В целом украинские финучреждения выдали в последний месяц весны 232 ипотечных кредита на общую сумму 322,5 миллиона гривен.

По сравнению с апрелем показатель в шесть раз превышает данные как по количеству, так и по объемам. По результатам опроса банков по объемам предоставленных населению ипотечных кредитов наибольшим спросом пользуется недвижимость на вторичном рынке.

В НБУ это связывают с обретением популярности государственной программы "єОселя".

Так, о выдаче новой ипотеки в мае сообщили четыре банка, кредитующих покупку жилья в основном на вторичке.

В мае средневзвешенная эффективная процентная ставка по ипотечным кредитам составила 8,05%, против 14,6% в апреле.

Где больше всего берут ипотеку украинцы

По региональному разрезу наибольшее количество ипотечных кредитов в мае банки выдали в Киеве и области. Украинцы оформили 103 договора на сумму 164,4 млн гривен (доля в 51% от общего количества).

Также пользуются популярностью Волынская и Винницкая области.

ипотека
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда даже на фоне войны есть привлекательные вакансии с достойной оплатой. В частности, работодатели обещают среднюю зарплату в 45 тыс. грн специалистам по продаже и аренде недвижимости в Киеве.

Также мы писали, что в Украине разрешили изменять функциональное назначение жилья на прифронтовых территориях. Это предусматривает принятый законопроект №7029.

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