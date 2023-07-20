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В Україні зріс попит на житло в кредит: найбільш популярні регіони

20 липня 2023 10:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — попит на житло в кредит зростає
Ключі в руках від квартири. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні активізувався попит на купівлю житла у кредит. У Національному банку України (НБУ) пов'язують пожвавлення статистики з пільговою іпотечною програмою "єОселя".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Як змінився попит на іпотеку

За даними Центробанку, йдеться про статистику за травень 2023 року. Загалом українські фінустанови видали в останній місяць весни 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 мільйона гривень.

Порівняно з квітнем показник у шість разів перевищує дані як за кількістю, так і за обсягами. За результатами опитування банків щодо обсягів наданих населенню іпотечних кредитів найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку.

У НБУ це пов'язують ыз набуттям популярності державної програми "єОселя".

Так, про видачу нової іпотеки у травні повідомили чотири банки, які кредитують купівлю житла здебільшого на вторинці.

У травні середньозважена ефективна відсоткова ставка за іпотечними кредитами становила 8,05% проти 14,6% у квітні.

Де найбільше беруть іпотеку українці

За регіональним розрізом найбільшу кількість іпотечних кредитів у травні банки видали у Києві та області. Українці оформили 103 договори на суму 164,4 млн гривень (частка у 51% від загальної кількості).

Також користуються популярністю Волинська та Вінницька області.

іпотека
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці навіть на тлі війни є привабливі вакансії з гідною оплатою. Зокрема, роботодавці обіцяють середню зарплату у 45 тис. грн фахівцям з продажу та оренди нерухомості у Києві.

Також ми писали, що в Україні дозволили змінювати функціональне призначення осель на прифронтових територіях. Це передбачає ухвалений законопроєкт №7029.

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