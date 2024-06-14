Украинцы стали больше покупать автомобили из Китая — какие модели пользуются спросом

Volkswagen ID.4. Фото: Bloomberg

В мае этого года украинцы купили 931 легковый автомобиль из Китая. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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В мае 2024 года в Украине был приобретен почти 931 автомобиль, ввезенный из КНР. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года. В целом новых автомобилей в мае было приобретено 697 единиц, что на 16% больше, чем в мае 2023 года. Автомобили с пробегом составили 324 единицы. Большинство приобретенных легковых автомобилей из Китая были электромобили — 79%.

ТОП-5 самых популярных авто из КНР мая

Самые популярные модели новых авто:

Volkswagen ID.4 — 110 ед.; Honda M-NV — 72 ед.; Nissan Ariya — 58 ед; BYD Song Plus — 48 ед.; Chery Tiggo 4 Pro — 35 ед.

Самые популярные модели подержанных автомобилей:

Volkswagen ID.4 — 41 ед.; Volkswagen ID.6 — 20 ед.; Buick Envision — 15 ед.; Polestar 2 — 12 ед.; Geely Emgrand 7 — 12 ед.

Какие автомобили из Китая покупали в Украине в мае 2024 года. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составляла лишь 16%, что меньше 23% предыдущего года. За май этого года украинский автопарк пополнился 4 113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

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