Украинцы стали больше покупать автомобили из Китая — какие модели пользуются спросом

В Украине выросли продажи авто из Китая — какие модели выбирают украинцы
В мае этого года украинцы купили 931 легковый автомобиль из Китая. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Сколько автомобилей из Китая приобрели украинцы в мае
В мае 2024 года в Украине был приобретен почти 931 автомобиль, ввезенный из КНР. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года. В целом новых автомобилей в мае было приобретено 697 единиц, что на 16% больше, чем в мае 2023 года. Автомобили с пробегом составили 324 единицы. Большинство приобретенных легковых автомобилей из Китая были электромобили — 79%.
ТОП-5 самых популярных авто из КНР мая
Самые популярные модели новых авто:
- Volkswagen ID.4 — 110 ед.;
- Honda M-NV — 72 ед.;
- Nissan Ariya — 58 ед;
- BYD Song Plus — 48 ед.;
- Chery Tiggo 4 Pro — 35 ед.
Самые популярные модели подержанных автомобилей:
- Volkswagen ID.4 — 41 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 20 ед.;
- Buick Envision — 15 ед.;
- Polestar 2 — 12 ед.;
- Geely Emgrand 7 — 12 ед.
Что еще стоит знать
Напомним, в мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составляла лишь 16%, что меньше 23% предыдущего года. За май этого года украинский автопарк пополнился 4 113 автомобилями на аккумуляторных батареях.
Мы также писали, что в Украине увеличился спрос на новые и подержанные гибридные автомобили. Известно, какие модели более активно покупали украинцы в мае 2024 года.
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