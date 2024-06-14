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В Украине выросли продажи авто из Китая — какие модели выбирают украинцы

14 июня 2024 13:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы стали больше покупать автомобили из Китая — какие модели пользуются спросом
Volkswagen ID.4. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В мае этого года украинцы купили 931 легковый автомобиль из Китая. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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В мае 2024 года в Украине был приобретен почти 931 автомобиль, ввезенный из КНР. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года. В целом новых автомобилей в мае было приобретено 697 единиц, что на 16% больше, чем в мае 2023 года. Автомобили с пробегом составили 324 единицы. Большинство приобретенных легковых автомобилей из Китая были электромобили — 79%.

ТОП-5 самых популярных авто из КНР мая

Самые популярные модели новых авто:

  1. Volkswagen ID.4 — 110 ед.;
  2. Honda M-NV — 72 ед.;
  3. Nissan Ariya — 58 ед;
  4. BYD Song Plus — 48 ед.;
  5. Chery Tiggo 4 Pro — 35 ед.

Самые популярные модели подержанных автомобилей:

  1. Volkswagen ID.4 — 41 ед.;
  2. Volkswagen ID.6 — 20 ед.;
  3. Buick Envision — 15 ед.;
  4. Polestar 2 — 12 ед.;
  5. Geely Emgrand 7 — 12 ед.
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Какие автомобили из Китая покупали в Украине в мае 2024 года. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составляла лишь 16%, что меньше 23% предыдущего года. За май этого года украинский автопарк пополнился 4 113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

Мы также писали, что в Украине увеличился спрос на новые и подержанные гибридные автомобили. Известно, какие модели более активно покупали украинцы в мае 2024 года.

Китай
Укравтопром
автомобиль
авто

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