Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні зросли продажі авто з Китаю — які моделі обирають українці arrow

В Україні зросли продажі авто з Китаю — які моделі обирають українці

14 червня 2024 13:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці стали більше купувати автомобілі з Китаю — які моделі користуються попитом
Volkswagen ID.4. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У травні цього року українці купили 931 легкове авто з Китаю. Це на 8% більше, ніж у травні минулого року.

Про це повідомила пресслужба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Читайте також:

Скільки авто з Китаю придбали українці у травні

У травні 2024 року в Україні було придбано майже 931 автомобіль, які були ввезені з КНР. Це на 8% більше, ніж у травні минулого року. Загалом, нових автомобілів у травні було придбано 697 одиниць, що на 16% більше, ніж у травні 2023 року. Автомобілі з пробігом склали 324 одиниці. Більшість придбаних легкових автомобілів з Китаю були електромобілі — 79%.

ТОП-5 найпопулярніших авто з КНР травня

Найпопулярніші моделі нових авто:

  1. Volkswagen ID.4 — 110 од.;
  2. Honda M-NV — 72 од.;
  3. Nissan Ariya — 58 од.;
  4. BYD Song Plus — 48 од.;
  5. Chery Tiggo 4 Pro — 35 од.

Найпопулярніші моделі вживаних автомобілів:

  1. Volkswagen ID.4 — 41 од.;
  2. Volkswagen ID.6 — 20 од.;
  3. Buick Envision — 15 од.;
  4. Polestar 2 — 12 од.;
  5. Geely Emgrand 7 — 12 од.
null
Які авто з Китаю купували в Україні у травні 2024 року. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин становила лише 16%, що менше, ніж 23% попереднього року. За травень цьогоріч український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Ми також писали, що в Україні збільшився попит на нові та вживані гібридні автомобілі. Відомо, які моделі активніше купували українці у травні 2024 року.

Китай
Укравтопром
автомобіль
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня