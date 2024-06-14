Українці стали більше купувати автомобілі з Китаю — які моделі користуються попитом

В Україні зросли продажі авто з Китаю — які моделі обирають українці
У травні цього року українці купили 931 легкове авто з Китаю. Це на 8% більше, ніж у травні минулого року.
Про це повідомила пресслужба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".
Скільки авто з Китаю придбали українці у травні
У травні 2024 року в Україні було придбано майже 931 автомобіль, які були ввезені з КНР. Це на 8% більше, ніж у травні минулого року. Загалом, нових автомобілів у травні було придбано 697 одиниць, що на 16% більше, ніж у травні 2023 року. Автомобілі з пробігом склали 324 одиниці. Більшість придбаних легкових автомобілів з Китаю були електромобілі — 79%.
ТОП-5 найпопулярніших авто з КНР травня
Найпопулярніші моделі нових авто:
- Volkswagen ID.4 — 110 од.;
- Honda M-NV — 72 од.;
- Nissan Ariya — 58 од.;
- BYD Song Plus — 48 од.;
- Chery Tiggo 4 Pro — 35 од.
Найпопулярніші моделі вживаних автомобілів:
- Volkswagen ID.4 — 41 од.;
- Volkswagen ID.6 — 20 од.;
- Buick Envision — 15 од.;
- Polestar 2 — 12 од.;
- Geely Emgrand 7 — 12 од.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин становила лише 16%, що менше, ніж 23% попереднього року. За травень цьогоріч український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.
Ми також писали, що в Україні збільшився попит на нові та вживані гібридні автомобілі. Відомо, які моделі активніше купували українці у травні 2024 року.
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