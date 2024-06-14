Українці стали більше купувати автомобілі з Китаю — які моделі користуються попитом

Volkswagen ID.4. Фото: Bloomberg

У травні цього року українці купили 931 легкове авто з Китаю. Це на 8% більше, ніж у травні минулого року.

Про це повідомила пресслужба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Читайте також:

Скільки авто з Китаю придбали українці у травні

У травні 2024 року в Україні було придбано майже 931 автомобіль, які були ввезені з КНР. Це на 8% більше, ніж у травні минулого року. Загалом, нових автомобілів у травні було придбано 697 одиниць, що на 16% більше, ніж у травні 2023 року. Автомобілі з пробігом склали 324 одиниці. Більшість придбаних легкових автомобілів з Китаю були електромобілі — 79%.

ТОП-5 найпопулярніших авто з КНР травня

Найпопулярніші моделі нових авто:

Volkswagen ID.4 — 110 од.; Honda M-NV — 72 од.; Nissan Ariya — 58 од.; BYD Song Plus — 48 од.; Chery Tiggo 4 Pro — 35 од.

Найпопулярніші моделі вживаних автомобілів:

Volkswagen ID.4 — 41 од.; Volkswagen ID.6 — 20 од.; Buick Envision — 15 од.; Polestar 2 — 12 од.; Geely Emgrand 7 — 12 од.

Які авто з Китаю купували в Україні у травні 2024 року. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин становила лише 16%, що менше, ніж 23% попереднього року. За травень цьогоріч український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Ми також писали, що в Україні збільшився попит на нові та вживані гібридні автомобілі. Відомо, які моделі активніше купували українці у травні 2024 року.