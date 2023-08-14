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В Украине растет количество дефицитных профессий: кого катастрофически не хватает

14 августа 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — каких специалистов катастрофически не хватает на фоне войны
Медицинский работник. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне войны растет количество дефицитных профессий. Сейчас критически не хватает медиков и электромонтеров.

Об этом сообщают в пресс-центре Государственной службы занятости Украины.

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По данным Госслужбы занятости, сейчас самая большая нехватка таких специалистов:

  • врачи общей практики — 220 предложений работы при 5 безработных;
  • врачи-терапевты — 148 предложений при 9 безработных;
  • электромонтеры — 650 предложений при 237 безработных.

Кроме того, значительный дефицит фиксируют по следующим специальностям:

  • слесари-сантехники — 373 предложения работы при имеющихся 134 безработных;
  • слесари-электрики — 212 предложений при 39 безработных;
  • токари — 376 предложений при 139 безработных.

Профессионально-квалификационный дисбаланс

В Госслужбе отметили, что одна из ключевых проблем в покрытии потребностей работодателей в работниках и трудоустройстве безработных — профессионально-квалификационный дисбаланс. То есть, это когда по одним специальностям наблюдается существенный дефицит, а по другим — их очень много.

Также на фоне войны возникла новая проблема — количество безработных женщин превышает число мужчин.

Как объясняют в службе, если до начала войны в структуре безработных доля женщин составляла 56%, то сейчас 71%. Поэтому есть определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые, как правило, востребованы среди мужчин.

Какое количество безработных в Украине

По данным специалистов, официальных безработных по состоянию на 1 августа 2023 г. на учете в Госслужбе занятости насчитывалось 112 тысяч. При этом вакансий почти вдвое меньше — до 60 тысяч. Хотя настоящие цифры могут существенно отличаться, поскольку многие безработные не становятся на учет, а работодатели ищут персонал через кадровые порталы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в августе военнослужащие могут рассчитывать на повышенное денежное довольствие за два месяца в рамках новой системы доплат в "30 тыс. гривен", однако повышение коснется не всех. Этот факт прокомментировали юристы.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

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