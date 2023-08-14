Робота в Україні — яких фахівців катастрофічно бракує на тлі війни

Медичний працівник. Фото: google.com

В Україні на тлі війни зростає кількість дефіцитних професій. Зараз критично бракує, зокрема, медиків та електромонтерів.

Про це повідомляють у пресцентрі Державної служби зайнятості України.

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За даними Держслужби зайнятості, зараз найбільша нестача таких фахівців:

лікарі загальної практики — 220 пропозицій роботи за 5 безробітних;

лікарі-терапевти — 148 пропозицій за 9 безробітних;

електромонтери — 650 пропозицій за 237 безробітних.

Окрім того, значний дефіцит фіксують за такими спеціальностями:

слюсарі-сантехніки — 373 пропозиції роботи за наявних 134 безробітних;

слюсарі-електрики — 212 пропозицій за 39 безробітних;

токарі — 376 пропозицій за 139 безробітних.

Професійно-кваліфікаційний дисбаланс

У Держслужбі зауважили, що одна з ключових проблем у покритті потреб роботодавців у працівниках та працевлаштування безробітних — професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Тобто, це коли за одними спеціальностями спостерігається суттєвий дефіцит, а за іншими — їх дуже багато.

Також на тлі війни виникла нова проблема — кількість безробітних жінок перевищує число чоловіків.

Як пояснюють у службі, якщо до початку війни у структурі безробітних частка жінок становила 56%, то зараз — 71%. Через це є певні труднощі із укомплектуванням вакансій за професіями, які, як правило, затребувані серед чоловіків.

Яка кількість безробітних в Україні

За даними фахівців, офіційних безробітних станом на 1 серпня 2023 року на обліку в Держслужбі зайнятості налічувалося 112 тисяч. При цьому вакансій майже вдвічі менше — до 60 тисяч. Хоч, справжні цифри можуть суттєво відрізнятися, оскільки багато безробітних не стають на облік, а

роботодавці шукають персонал через кадрові портали.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні військовослужбовці можуть розраховувати на підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. гривень", проте підвищення торкнеться не всіх. Цей факт прокоментували юристи.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.