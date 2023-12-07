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В Украине растет курс доллара — сколько сейчас стоит валюта

7 декабря 2023 09:56
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют в Украине — сколько сейчас стоят доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины повысили стоимость доллара на 7 декабря 2023 года. В банках американская валюта тоже выросла в цене.

Данные опубликованы на сайте Нацбанка.

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Так, согласно официальной информации НБУ, на 7 декабря курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,69 грн (+0,03);
  • евро — 39,54 грн/евро (-0,10);
  • злотый — 9,11 грн/PLN (-0,06).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта также немного выросла в цене. В среднем доллар стоит 37,39 грн. В покупке — 36,82 грн (+0,01), в продаже — 37,43 грн (+0,02). Стоимость евро в покупке стоит 39,77 грн, в продаже — 40,66 грн.

 

курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,35 грн, в продаже — 37,43 грн. Стоимость евро в покупке — 40,30 грн, в продаже — 40,50 грн.

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Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Также мы писали, что Нацбанк ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

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