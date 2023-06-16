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Курс валют на 17 червня: долар дешевшає

16 червня 2023 20:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні на 17 червня — долар дешевшає
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку продовжує дешевшати американська валюта. Також Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 17 червня.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара на 17 червня

Зокрема, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,15 гривні. Долар у купівлі коштує 36,80 гривні (-0,038), у продажу — 37,36 (-0,039).

Пропозиції банків

У державному ПриватБанку курс долара не змінився. Коштує у купівлі 36,75 гривні, у продажу — 37,25 гривні.  

"Ідея Банк" купує валюту за 36,90 (-0,10), продає за 37,50 (-0,10) гривні.  

Укрсиббанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,55 (-0,05), у купівлі — 37,25 гривні (-0,05).

Банк "Оптимальний" виставив курс долара у продажу на рівні 37,12 (-0,02), у купівлі — 37,18 гривні (-0,05).

У Райффайзен Банку долар у купівлі коштує 36,80 (-0,10), у продажу — 37,25 (-0,10).

Державний Ощадбанк виставив курс американської валюти на рівні 36,75 гривні (+0,05), продає за 37,55 гривні (+0,05).

Долар в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта подешевшала на кілька копійок, а європейська — подорожчала. Долар торгується на рівні 37,05−37,20 грн, євро у такому ціновому діапазоні — 40,62−40,75.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на 17 червня у купівлі на рівні 40,03 (+0,38) та 40,43 грн (+0,38) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.

Також ми писали, що 16 червня Нацбанк послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.

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