Тарифи на воду – к чему готовиться с 1 июня

Коммунальные платежки в Украине. Фото: google.com

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в начале лета. Регулятор предупредил, что рост цен неизбежен из-за "срочной экономической необходимости".

О том, что известно о повышении тарифов на воду, сообщает издание "Новини.LIVE".

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Какие планы Нацкомиссии

Как отмечал регулятор, рост тарифов — это не только требование законодательства, но и "срочная необходимость с экономической и технической точки зрения".

"Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства", — говорится в его заявлении.

В марте в Нацкомиссии заявили, что прорабатывают возможность повышения тарифов на холодную воду и водоотвод весной и летом.

Озвучили планы о росте цен в два этапа, в частности, первый должен был состояться в апреле этого года. Хотели в среднем тариф повысить тариф на 12,3%, однако этого не произошло. Также намеревались повысить цены в июле на 14,1%. Однако решение по уровню и дате до сих пор окончательно не утверждено. В ответе на запрос СМИ заявили, что это произойдет ориентировочно с 1 июня 2023 года.

Источник: Апостроф

Как могут измениться цены на воду

В НКРЭКУ предположили, что расходы одного домохозяйства (два-три человека) на водоснабжение и водоотвод могут повыситься на 60 гривен в месяц.

Примечательно, что во многих маленьких городах и населенных пунктах вода начала дорожать еще с конца 2022 года по решению местных властей, поскольку им не нужно согласие Нацкомиссии.

Как утверждают специалисты, ожидается, что в текущем году в крупных городах цены на соответствующие услуги могут вырасти в целом на 30%.

Конечные суммы в платежках для потребителей будут традиционно отличаться в разных городах, ведь стоимость тарифов зависит от следующих факторов:

число потребителей у водоканала (чем больше, тем дешевле);

объем потребления;

особенности предоставления услуг (источник водоснабжения и инфраструктура)

Последний раз тарифы на воду пересматривали около 1,5 лет назад — в декабре 2021-го.

Напомним, в конце прошлого года Нацкомиссия подняла тарифы на воду и сразу упразднила. Однако речь шла о тарифах для крупных водоканалов и коммунальных хозяйств.

Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.