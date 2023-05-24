Тарифи на воду — до чого готуватися із 1 червня

Комунальні платіжки в Україні. Фото: google.com

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на початку літа. Регулятор попередив, що зростання цін неминуче через "термінову економічну необхідність".

Про те, що відомо про підвищення тарифів на воду, повідомляє видання "Новини.LIVE".

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Які плани Нацкомісії

Як зазначав регулятор, зростання тарифів — це не лише вимога законодавства, а й "термінова необхідність з економічного та технічного погляду".

"Проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства", — йдеться у його заяві.

У березні у Нацкомісії заявили, що опрацьовують можливість підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення навесні та влітку.

Озвучили плани про зростання цін у два етапи, зокрема, перший мав відбутися у квітні цього року. Хотіли у середньому тариф підвищити тариф на 12,3%, однак цього не сталося. Також мали намір підвищити ціни у липні на 14,1%. Проте рішення щодо рівня та дати досі остаточно не затверджене. У відповіді на запит ЗМІ там заявили, що це станеться орієнтовно з 1 червня 2023 року.

Джерело: Апостроф

Як можуть змінитися ціни на воду

У НКРЕКП припустили, що витрати одного домогосподарства (дві-три особи) на водопостачання та водовідведення можуть підвищитися на 60 гривень за місяць.

Примітно, що в багатьох невеликих містах та населених пунктах вода почала дорожчати ще з кінця 2022 року за рішенням місцевої влади, оскільки їм не потрібна згода Нацкомісії.

Як стверджують фахівці, очікується, що цього року у великих містах ціни на відповідні послуги можуть зрости загалом на 30%.

Кінцеві суми у платіжках для споживачів традиційно відрізнятимуться у різних містах, адже вартість тарифів залежить від таких факторів:

число споживачів біля водоканалу (чим більше, тим дешевше);

обсяг споживання;

особливості надання послуг (джерело водопостачання та інфраструктура)

Останній раз тарифи на воду переглядали близько 1,5 року тому — у грудні 2021-го.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Нацкомісія підняла тарифи на воду й одразу скасувала. Однак йшлося про тарифи для великих водоканалів та комунальних господарств.

Також ми писали, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) вирішили підвищити тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Проте є винятки.