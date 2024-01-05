Педагогам повысят зарплату — на что и сколько средств выделяет госбюджет на образование в 2024 году

Учительница и ученик. Фото: heliteracygarden.com

В 2024 году выплаты педагогам повысят на 21%. Всего расходы бюджета на образование в 2024 году составят более 170 миллиардов гривен, часть из которых направят на зарплаты учителям.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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На что пойдут расходы бюджета на образование

По словам премьер-министра, в текущем году расходы бюджета на образование составят более 170 млрд грн. Это рост более чем на 20 млрд грн по сравнению с прошлым годом. В частности, средства направят на:

2,5 млрд грн — на обустройство укрытий,

1,5 млрд грн — на Новую украинскую школу (НУШ),

1,5 млрд грн — на модернизацию школьных столовых,

1 млрд грн — на школьные автобусы.

Денис Шмыгаль также сообщил, что выплаты украинским педагогам повысят на 21%.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 г. для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.