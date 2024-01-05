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В Україні зростуть виплати педагогам — на що ще підуть видатки бюджету на освіту

5 січня 2024 17:34
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Педагогам підвищать зарплату — на що та скільки коштів виділяє держбюджет на освіту у 2024 році
Вчителька та учень. Фото: heliteracygarden.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2024 році виплати освітянам підвищать на 21%. Загалом видатки бюджету на освіту у 2024 році сягнуть понад 170 мільярдів гривень, частину з яких спрямують на зарплати вчителям.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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На що підуть видатки бюджету на освіту

За словами прем'єр-міністра, цього року видатки бюджету на освіту становитимуть понад 170 млрд грн. Це зростання більше ніж на 20 млрд грн порівняно з минулим роком. Зокрема, кошти спрямують на:

  • 2,5 млрд грн — на облаштування укриттів,
  • 1,5 млрд грн — на Нову українську школу (НУШ),
  • 1,5 млрд грн — на модернізацію шкільних їдалень,
  • 1 млрд грн — на шкільні автобуси.

Денис Шмигаль також повідомив, що виплати українським освітянам підвищать на 21%".

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.

Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

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