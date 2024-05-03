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В Украине вырастут заработные платы — детали прогноза НБУ

3 мая 2024 12:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Украине — НБУ прогнозирует более высокие доходы
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине из-за разницы между спросом и предложением ожидается существенное повышение зарплат работников. Наибольшее повышение придется на 2025 год.

Такие данные приведены в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за апрель этого года.

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Ситуация на рынке труда в Украине

Как отмечают в НБУ, на рынке труда в Украине усиливается конкуренция за квалифицированных работников. Именно это заставит работодателей пересматривать уровень заработной платы в сторону повышения.

"Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы", — отмечается в отчете.

Нацбанк отмечает, что рост зарплат из-за усиления конкуренции за работников, в том числе профессионалов, подтверждается и планами компаний.

Кроме дефицита квалифицированных кадров, подтолкнуло зарплаты вверх повышение уровня минималки:

  • на 6% — с января 2024 года;
  • на 13% — с апреля 2024 года.

Проблемы с поиском рабочих на фоне оживления экономической активности будут обуславливать повышение оплаты труда в частном секторе. В дальнейшем потребительский спрос будет подпитываться увеличением занятости, а также возвращением беженцев.

Как изменятся зарплаты в ближайшие годы

По прогнозу НБУ, реальная зарплата с учетом инфляции превысит довоенный уровень в 2025 году.

"Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями", — сообщил регулятор.

Прогнозируется рост зарплат в 2024 году:

  • номинальной — на 14,8%,
  • реальной — на 8,1%.

Ожидается повышение в 2025 году:

  • номинальной — на 14,2%;
  • реальной — на 6,5%.

Уровень роста зарплат в 2026 году:

  • номинальной — на 8,6%
  • реальной — на 3,0%.

В Нацбанке напомнили, что в среднем номинальная зарплата в прошлом году выросла на 17,4%, а реальная, беря во внимание инфляцию, на 3,7%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине все предприятия, учреждения и организации любой формы собственности, в том числе физлица-предприниматели (ФЛП) должны проводить индексацию заработной платы работников. Известно, кто получит больше в 2024 году.

Также мы писали, что бригада спецназначения "Азов" ищет свои батальоны и другие подразделения дизелиста-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

НБУ
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деньги

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