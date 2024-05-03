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В Україні зростуть заробітні плати — деталі прогнозу НБУ

3 травня 2024 12:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в Україні — НБУ прогнозує вищі доходи
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні через різницю між попитом та пропозицією очікується суттєве підвищення заробітних плат працівників. Найбільше підвищення припаде на 2025 рік.

Такі дані наведені в "Інфляційному звіті" Національного банку України (НБУ) за квітень цього року.

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Ситуація на ринку праці в Україні

Як зазначають в НБУ, на ринку праці в Україні посилюється конкуренція за кваліфікованих працівників. Саме це змусить роботодавців переглядати рівень заробітних плат у бік підвищення.

"Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи", — наголошується у звіті.

Нацбанк зауважує, що зростання зарплат через посилення конкуренції за працівників, зокрема професіоналів, підтверджується й планами компаній.

Окрім дефіциту кваліфікованих кадрів, штовхало зарплати вгору підвищення рівня мінімалки:

  • на 6% — із січня 2024 року;
  • на 13% — із квітня 2024 року.

Проблеми з пошуком робітників на тлі пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть підвищення оплати праці у приватному секторі. Надалі споживчий попит буде підживлюватися збільшенням зайнятості, а також поверненням біженців.

Як зміняться зарплати у найближчі роки

За прогнозом НБУ, реальна зарплата з урахування інфляції перевищить довоєнний рівень у 2025 році.

"Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", — повідомив регулятор.

Прогнозується зростання зарплат у 2024 році:

  • номінальної — на 14,8%,
  • реальної — на 8,1%.

Очікується підвищення у 2025 році:

  • номінальної — на 14,2%;
  • реальної — на 6,5%.

Рівень зростання зарплат у 2026 році:

  • номінальної — на 8,6%
  • реальної — на 3,0%.

В Нацбанку нагадали, що у середньому номінальна зарплата торік зросла на 17,4%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні всі підприємства, установи та організації будь-якої форми власності, зокрема фізособи-підприємці (ФОП), мають проводити індексацію заробітної плати працівників. Відомо, хто отримає більше у 2024 році.

Також ми писали, що бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи дизеліста-військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

НБУ
зарплати
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робота
гроші

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