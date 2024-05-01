Індексація заробітної плати у 2024 році — хто і коли отримає більше

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні всі підприємства, установи та організації будь-якої форми власності, зокрема фізособи-підприємці (ФОП), мають проводити індексацію заробітної плати працівників. Відомо, коли і хто отримає більше у 2024 році.

Про те, як має відбуватися індексація зарплат, розповіли експерти, пишуть Факти ICTV.

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Вимоги до роботодавців у 2024 році

Питання індексації заробітної плати працівників регулює постанова №1078. Згідно з нею, якщо роботодавці своєчасно не проіндексують зарплату працівників, їх можуть притягнути до відповідальності:

фінансова у вигляді штрафу у розмірі 10 мінімальних заробітної плати за кожного співробітника;

адміністративна у вигляді штрафу від 510 до 1,7 тис. гривень, а в разі повторного порушення протягом року — від 1,7 тис. гривень до 5,1 тис. гривень щодо:

неповнолітніх осіб;

вагітних жінок;

батьків-одинаків;

батьків, які виховують дітей до 14 років;

батьків, які виховують дітей-інвалідів.

Експерти розповіли, що відповідні штрафи мають накладатися на директора, головного бухгалтера або фізосіб-підприємців.

Коли здійснять осучаснення зарплат

Минулого року закон про державний бюджет передбачав призупинення дії "Закону про індексацію". З огляду на це, підприємства могли не нараховувати і не виплачувати співробітникам осучаснені зарплати.

Проте держбюджет на 2024 рік більше не передбачає зупинку дії "Закону про індексацію", через що роботодавцям необхідно знову здійснювати індексацію зарплат підлеглим.

Згідно з постановою №1078, підвищення зарплат має здійснюватися з першого числа місяця, що настає за місяцем, коли був офіційно опублікований Держстатом індекс споживчих цін, не пізніше від 10 числа кожного місяця.

Базовим місяцем нарахування осучаснення зарплати стане грудень 2023 року, адже нарахування індексації поновили з 1 січня цього року. Якщо ж у січні підвищили зарплату, то базовим місяцем вважається січень.

Індексація відбувається, коли індекс споживчих цін перевищує поріг індексації 103%. Осучасненню підлягають доходи в рамках прожиткового мінімуму, встановленого Кабінетом міністром. Індексувати мають тільки ту частину, що дорівнює прожитковому мінімуму працездатних осіб. Цьогоріч показник становить 3,028 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український ринок праці за час війни змінився у бік зниження у питанні кількості робочої сили. У 2024 році пошук кваліфікованих співробітників залишається ключовою проблемою, а потенційні працівники очікують не надто високих заробітних плат.

Також ми писали, що українцям пропонують офіційне працевлаштування (умова про працю) з оплачуваною відпусткою, лікарняним на виробництві паперових стаканчиків Starbucks у Польщі. Зарплата — від 53 тис. до 70 тис. грн на місяць. Можна працювати без досвіду роботи та знання мови.