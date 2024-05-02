У беженцев более высокие доходы, чем в 2022 году — детали опроса

Евровалюта в руках. Фото: Pexels

В 2024 году у более чем 60% находящихся за рубежом украинских беженцев выросли доходы против довоенного показателя. Также за это время возросла доля тех, кто приобщен к работе.

Таковы результаты опроса Исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Центра экономической стратегии (ЦЭС).

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Рост доходов украинцев за границей в 2024 году

Согласно исследованию, с мая 2023-го по январь 2024 года доля граждан за рубежом, привлеченных к рынку труда, повысилась с 39% до 45%, соответственно — сократилась доля тех, кто не ищет работы.

При этом уровень поддержки со стороны местных жителей остается высоким, однако несколько снизился против предыдущих волн опроса.

Опрос Info Sapiens. Источник: ЦЭС

Наиболее положительное отношение имеют беженцы в США, Канаде и Франции.

Также большая часть респондентов ответила, что им больше нравится жить за границей, чем в Украине.

Опрос Info Sapiens. Источник: ЦЭС

Повысилась доля украинцев, которые завели друзей среди местных — с 55% до 63%, однако около трети до сих пор не имеют знакомых среди местных.

Info Sapiens провела опрос одной тысячи украинских беженцев в период с декабря 2023-го по январь 2024 года. Он не коснулся территорий России или Беларуси.

Для этого сформировали квотную выборку, на основе данных Европейской службы статистики и официальных данных о количестве украинцев, выехавших в Британию, Канаду и США.

Ситуация с беженцами на третий год войны

По расчетам Центра экономической стратегии, по состоянию на конец января текущего года за границей вынужденно из-за войны находится 4,9 млн граждан Украины. Львиная доля беженцев — женщины (большинство в возрасте 35-44 лет — 13%) и дети.

Наибольшая часть беженцев в Европе приходится на Германию (30%) и Польшу (22%). Вне европейских стран больше всего украинцев приняли:

США — 280 тыс. человек;

Великобритания — 253,2 тыс. человек;

Канада — 210,2 тыс. человек.

В то же время сейчас многие страны постепенно сокращают расходы на помощь беженцам и ужесточают условия для них.

Эксперты предполагают, что будущее статуса временной защиты по наиболее оптимальному сценарию — предоставление беженцам свободы передвижения и выбора места жительства, аналогично гражданам Евросоюза.

"По нашим расчетам, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев", — говорится в сообщении ЦЭС.

Что еще стоит знать

Напомним, в Федеральном совете Швейцарской Конфедерации представили проект плана возвращения граждан Украины, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на соответствующие цели предлагают оказывать помощь до 4 тыс. евро.

Также мы писали, что в Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев, в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.