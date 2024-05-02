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В українських біженців зросли доходи — деталі

2 травня 2024 15:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біженці мають більші доходи, ніж у 2022 році — деталі опитування
Євровалюта в руках. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році у більш ніж 60% українських біженців, які перебувають за кордоном, зросли доходи проти довоєнного показника. Також за цей час зросла частка тих, хто залучений до роботи.

Такі результати опитування Дослідницької агенції Info Sapiens на замовлення Центру економічної стратегії (ЦЕС).

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Зростання доходів українців за кордоном у 2024 році

Згідно з дослідженням, з травня 2023-го до січня 2024 року частка громадян за кордоном, залучених до ринку праці підвищилась з 39% до 45%, відповідно — скоротилась частка тих, хто не шукає роботи.

При цьому рівень підтримки з боку місцевих жителів залишається надалі високим, проте дещо знизився проти попередніх хвиль опитування.

 

біженці доходи
Опитування Info Sapiens. Джерело: ЦЕС

Найбільш позитивне ставлення мають біженці у Сполучених Штатах, Канаді та Франції.

Також більша частина респондентів відповіла, що їм більш до вподоби жити за кордоном, аніж в Україні.

 

біженці доходи
Опитування Info Sapiens. Джерело: ЦЕС

Підвищилась частка українців, які завели друзів серед місцевих — з 55% до 63%, однак близько третини — досі не мають знайомих з-поміж місцевих.

Info Sapiens провело опитування однієї тисячі українських біженців у період з грудня 2023-го по січень 2024 року. Воно не торкнулося територій Росії чи Білорусі.

Для цього сформували квотну вибірку, на основі даних Європейської служби статистики та офіційних даних про кількість українців, які виїхали до Британії, Канади та США.

Ситуація з біженцями на третій рік війни

За розрахунками Центру економічної стратегії, станом на кінець січня поточного року за кордоном вимушено через війну перебуває 4,9 млн громадян України. Левова частка біженців —  жінки (більшість у віці 35-44 років – 13%) та діти.​

Найбільша частка біженців у Європі припадає на Німеччину (30%) та Польщу (22%). Поза європейськими країнами Європи, найбільше українців прийняли:

  • США — 280 тис. осіб;
  • Велика Британія — 253,2 тис. осіб;
  • Канада — 210,2 тис. ​осіб.

Водночас зараз багато країн поступово скорочують витрати на допомогу біженцям та роблять умови для них більш жорсткими.

Експерти припускають, що майбутнє статусу тимчасового захисту за найбільш оптимальним сценарієм — надання біженцям свободи пересування і вибору місця проживання, аналогічно до громадян Євросоюзу.

"За нашими розрахунками, за межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців", — йдеться у повідомленні ЦЕС.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Федеральній раді Швейцарської Конфедерації представили проєкт плану повернення громадян України, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на відповідні цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

Також ми писали, що у Німеччині деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції.

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