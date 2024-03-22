Цены в марте 2024 года — какие продукты стремительно дешевеют

Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Unsplush

В марте 2024 года на украинских рынках и в магазинах активно снижаются цены на ряд продуктов. Речь идет об овощах из "борщевого набора", которые за полмесяца потеряли сразу несколько гривен в стоимости.

Об этом сообщает EastFruit.

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По этим данным в середине марта отечественные производители реализовали картофель по 12-14 грн/кг, а в начале месяца — по 13-16 грн/кг.

Также на 1-2 грн подешевела белокочанная капуста. А именно:

в начале месяца стоила 9-12 грн/кг;

в середине марта — 8-10 грн/кг.

Продолжают падать цены на репчатый лук. Стоимость изменилась так:

сейчас цена составляет 10-14 грн/кг;

в начале месяца — 13-14 грн/кг.

В то же время довольно неоднородно производители обновили стоимость свеклы. А именно:

нижняя планка опустилась на 5 грн/кг — с 12 грн до 7 грн;

верхняя повысилась на 1 грн/кг — с 14 грн до 15 грн.

Аналогичная ситуация со сладким перцем. Цены изменились так:

нижнюю планку повысили на 5 грн/кг — до 125 грн;

верхнюю опустили на 15 грн/кг — до 130 грн.

Снизилась стоимость пекинской капусты. Диапазон цен такой:

в середине марта стоит 17–25 грн/кг;

в начале месяца — 20-25 грн/кг.

Ценовая ситуация на овощи с начала года

По данным Государственной службы статистики, овощи "борщевого набора" в начале года были рекордсменами по подорожанию товаров. Речь идет о данных по средним ценам за январь-февраль 2024 года (до декабря 2023-го). Овощи подорожали так:

картофель — на 50,4%;

свекла — на 49,1%;

капуста — на 32%;

морковь — на 24,1%;

лук — на 12,6%.

Источник: данные Госстата

Что еще стоит знать

Напомним, весной текущего года на полках украинских магазинов резко снизились цены на популярные продукты. Речь идет о курятине и яйцах.

Также мы писали, что в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.