Цены в марте 2024 года — какие продукты стремительно дешевеют

В украинских магазинах обвал цен — какие продукты стали доступнее
В марте 2024 года на украинских рынках и в магазинах активно снижаются цены на ряд продуктов. Речь идет об овощах из "борщевого набора", которые за полмесяца потеряли сразу несколько гривен в стоимости.
Об этом сообщает EastFruit.
Какие продукты дешевеют весной
По этим данным в середине марта отечественные производители реализовали картофель по 12-14 грн/кг, а в начале месяца — по 13-16 грн/кг.
Также на 1-2 грн подешевела белокочанная капуста. А именно:
- в начале месяца стоила 9-12 грн/кг;
- в середине марта — 8-10 грн/кг.
Продолжают падать цены на репчатый лук. Стоимость изменилась так:
- сейчас цена составляет 10-14 грн/кг;
- в начале месяца — 13-14 грн/кг.
В то же время довольно неоднородно производители обновили стоимость свеклы. А именно:
- нижняя планка опустилась на 5 грн/кг — с 12 грн до 7 грн;
- верхняя повысилась на 1 грн/кг — с 14 грн до 15 грн.
Аналогичная ситуация со сладким перцем. Цены изменились так:
- нижнюю планку повысили на 5 грн/кг — до 125 грн;
- верхнюю опустили на 15 грн/кг — до 130 грн.
Снизилась стоимость пекинской капусты. Диапазон цен такой:
- в середине марта стоит 17–25 грн/кг;
- в начале месяца — 20-25 грн/кг.
Ценовая ситуация на овощи с начала года
По данным Государственной службы статистики, овощи "борщевого набора" в начале года были рекордсменами по подорожанию товаров. Речь идет о данных по средним ценам за январь-февраль 2024 года (до декабря 2023-го). Овощи подорожали так:
- картофель — на 50,4%;
- свекла — на 49,1%;
- капуста — на 32%;
- морковь — на 24,1%;
- лук — на 12,6%.
Что еще стоит знать
Напомним, весной текущего года на полках украинских магазинов резко снизились цены на популярные продукты. Речь идет о курятине и яйцах.
Также мы писали, что в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.
Читайте Новини.LIVE!