Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В украинских магазинах обвал цен — какие продукты стали доступнее arrow

В украинских магазинах обвал цен — какие продукты стали доступнее

22 марта 2024 11:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в марте 2024 года — какие продукты стремительно дешевеют
Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В марте 2024 года на украинских рынках и в магазинах активно снижаются цены на ряд продуктов. Речь идет об овощах из "борщевого набора", которые за полмесяца потеряли сразу несколько гривен в стоимости.

Об этом сообщает EastFruit.

Читайте также:

Какие продукты дешевеют весной

По этим данным в середине марта отечественные производители реализовали картофель по 12-14 грн/кг, а в начале месяца — по 13-16 грн/кг.

Также на 1-2 грн подешевела белокочанная капуста. А именно:

  • в начале месяца стоила 9-12 грн/кг;
  • в середине марта — 8-10 грн/кг.

Продолжают падать цены на репчатый лук. Стоимость изменилась так:

  • сейчас цена составляет 10-14 грн/кг;
  • в начале месяца — 13-14 грн/кг.

В то же время довольно неоднородно производители обновили стоимость свеклы. А именно:

  • нижняя планка опустилась на 5 грн/кг — с 12 грн до 7 грн;
  • верхняя повысилась на 1 грн/кг — с 14 грн до 15 грн.

Аналогичная ситуация со сладким перцем. Цены изменились так:

  • нижнюю планку повысили на 5 грн/кг — до 125 грн;
  • верхнюю опустили на 15 грн/кг — до 130 грн.

Снизилась стоимость пекинской капусты. Диапазон цен такой:

  • в середине марта стоит 17–25 грн/кг;
  • в начале месяца — 20-25 грн/кг.

Ценовая ситуация на овощи с начала года

По данным Государственной службы статистики, овощи "борщевого набора" в начале года были рекордсменами по подорожанию товаров. Речь идет о данных по средним ценам за январь-февраль 2024 года (до декабря 2023-го). Овощи подорожали так:

  • картофель — на 50,4%;
  • свекла — на 49,1%;
  • капуста — на 32%;
  • морковь — на 24,1%;
  • лук — на 12,6%.

 

ціни
Источник: данные Госстата

Что еще стоит знать

Напомним, весной текущего года на полках украинских магазинов резко снизились цены на популярные продукты. Речь идет о курятине и яйцах.

Также мы писали, что в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.

продукты
рынок
овощи
магазины
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом