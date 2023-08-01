Цены в Украине — в магазинах подорожал стратегический продукт

В украинских магазинах подорожал "стратегический" продукт
На полках украинских магазинов фиксируют удорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Minfin.
Как изменились цены на хлеб
Согласно этой информации, продавцы пересчитали цены на наиболее популярную продукцию: хлеб пшеничный и батон.
Так, хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезанный подорожал за месяц почти на 3 гривны за буханку в 600 граммов. Если раньше стоил 32,96 гривны, то сейчас 35,93.
Повысилась цена на батон "Киевский" нарезанный примерно на 2,5 гривны за месяц. Сейчас буханку на 500 граммов продают в среднем за 27,50 гривны, а раньше стоила 25 гривен.
Прогнозы по ценам на хлеб
По словам экспертов, хлебная продукция в магазинах будет дорожать в дальнейшем. Так, в Институте аграрной экономики спрогнозировали, что рост цен на хлеб будет постепенным, но стабильным — от 0,5 до 1% ежемесячно.
Ключевые факторы, которые будут толкать цены вверх, таковы:
- подорожание электрической энергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в стране с 1 июня;
- возврат довоенных налогов на горючее с 1 июля.
Государственное регулирование цен
Стратегические продукты, как правило, представляют продовольственную безопасность в чрезвычайных ситуациях.
В Украине во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения правительство установило предельный уровень торговой надбавки на продукцию из перечня социально значимых. Речь идет о следующих продуктах:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная/четвертина тушки куриной);
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное жирностью 72,5%;
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
В случае нарушения этих правил недобросовестных продавцов наказывают. Так, в частности, в июне специалисты Госпродпотребслужбы продолжили контролировать соблюдение регулируемых цен так называемой "социальную корзину" бизнесом.
Как отмечают в ведомстве, в Киеве специалисты провели внеплановую проверку одного из субъектов хозяйствования, где обнаружили, что он продавал продовольственные товары, а именно батон, муку, хлеб, яйца, курятину с торговой надбавкой, что превышает максимальный размер в 10%, чем нарушил действующее законодательство. Его оштрафовали более чем на 260 тыс. грн.
Больше о ценах
Напомним, за период полномасштабной войны в Украине была уничтожена практически треть медоносных территорий. Следовательно, это приведет к сокращению производства меда и его удорожанию.
Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.