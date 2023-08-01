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В украинских магазинах подорожал "стратегический" продукт

1 августа 2023 13:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — в магазинах подорожал стратегический продукт
Продавец в магазине. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На полках украинских магазинов фиксируют удорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Minfin.

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Как изменились цены на хлеб

Согласно этой информации, продавцы пересчитали цены на наиболее популярную продукцию: хлеб пшеничный и батон.

Так, хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезанный подорожал за месяц почти на 3 гривны за буханку в 600 граммов. Если раньше стоил 32,96 гривны, то сейчас 35,93.

хлеб
Источник: Minfin

Повысилась цена на батон "Киевский" нарезанный примерно на 2,5 гривны за месяц. Сейчас буханку на 500 граммов продают в среднем за 27,50 гривны, а раньше стоила 25 гривен.

батон
Источник: Minfin

Прогнозы по ценам на хлеб

По словам экспертов, хлебная продукция в магазинах будет дорожать в дальнейшем. Так, в Институте аграрной экономики спрогнозировали, что рост цен на хлеб будет постепенным, но стабильным — от 0,5 до 1% ежемесячно.

Ключевые факторы, которые будут толкать цены вверх, таковы:

  • подорожание электрической энергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в стране с 1 июня;
  • возврат довоенных налогов на горючее с 1 июля.

Государственное регулирование цен

Стратегические продукты, как правило, представляют продовольственную безопасность в чрезвычайных ситуациях.

В Украине во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения правительство установило предельный уровень торговой надбавки на продукцию из перечня социально значимых. Речь идет о следующих продуктах:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная/четвертина тушки куриной);
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное жирностью 72,5%;
  • батон;
  • масло подсолнечное рафинированное.

В случае нарушения этих правил недобросовестных продавцов наказывают. Так, в частности, в июне специалисты Госпродпотребслужбы продолжили контролировать соблюдение регулируемых цен так называемой "социальную корзину" бизнесом.

Как отмечают в ведомстве, в Киеве специалисты провели внеплановую проверку одного из субъектов хозяйствования, где обнаружили, что он продавал продовольственные товары, а именно батон, муку, хлеб, яйца, курятину с торговой надбавкой, что превышает максимальный размер в 10%, чем нарушил действующее законодательство. Его оштрафовали более чем на 260 тыс. грн.

Больше о ценах

Напомним, за период полномасштабной войны в Украине была уничтожена практически треть медоносных территорий. Следовательно, это приведет к сокращению производства меда и его удорожанию.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

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