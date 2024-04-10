Цены в Украине — в магазинах подешевели продукты весной

В украинских магазинах упала стоимость некоторых продуктов — как изменились цены
На полках украинских магазинов дешевеют некоторые виды продуктов весной 2024 года. Так, средние цены в марте по сравнению с февралем упали на 0,2%.
Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики.
Как изменились цены на продукты весной
По данным Госстата, за год продуктовая инфляция снизилась до минимального уровня в 0,2%. За последний месяц больше всего из разных продуктов подешевели:
- яйца — на 16,4%;
- сахар — на 2,5%;
- подсолнечное масло — на 1,5%;
- овощи — на 0,6%;
- мясо, мясопродукты — на 0,4%;
- молоко — 0,3%.
Некоторые продукты прибавили в цене. В частности, подорожали:
- фрукты — на 4,1%;
- масло — на 0,8%;
- хлеб и хлебопродукты — на 0,4%;
- безалкогольные напитки — на 0,4%;
- макаронные изделия — на 0,3%;
- рыба и продукты из рыбы — на 0,2%;
- сыр и сыр — на 0,2%.
Предпасхальное подорожание продуктов
Эксперты предупреждают, что в Украине вскоре традиционно подскочит стоимость популярных продуктов, из которых готовят праздничные угощения на Пасху. Связывают такие тенденции с элементарным ростом спроса, однако на колебания цен могут повлиять подорожание сырья и производственные затраты.
В 2024 году Пасху православные будут праздновать 5 мая, поэтому к этой дате могут ощутимо подняться цены на следующие категории пищевых продуктов:
- на яйца;
- на мясо;
- на колбасные изделия;
- на составляющие выпечки.
По словам аналитиков, ежегодно в предпраздничный период цены повышаются на вышеуказанные продукты стандартно не выше 10-15%. Однако после Пасхи должны вернуться на прежние ценовые показатели.
Что еще стоит знать
Напомним, по словам экспертов, в Украине перед Пасхой подскочат цены на продукты, из которых традиционно готовят праздничные угощения. В частности, речь идет о яйцах и составляющих выпечках.
Также мы писали, что в начале этого года, благодаря монетарной политике Национального банка, инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.
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