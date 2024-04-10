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В украинских магазинах упала стоимость некоторых продуктов — как изменились цены

10 апреля 2024 08:29
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Цены в Украине — в магазинах подешевели продукты весной
Продуктовый магазин. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На полках украинских магазинов дешевеют некоторые виды продуктов весной 2024 года. Так, средние цены в марте по сравнению с февралем упали на 0,2%.

Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики.

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Как изменились цены на продукты весной

По данным Госстата, за год продуктовая инфляция снизилась до минимального уровня в 0,2%. За последний месяц больше всего из разных продуктов подешевели:

  • яйца — на 16,4%;
  • сахар — на 2,5%;
  • подсолнечное масло — на 1,5%;
  • овощи — на 0,6%;
  • мясо, мясопродукты — на 0,4%;
  • молоко — 0,3%.

Некоторые продукты прибавили в цене. В частности, подорожали:

  • фрукты — на 4,1%;
  • масло — на 0,8%;
  • хлеб и хлебопродукты — на 0,4%;
  • безалкогольные напитки — на 0,4%;
  • макаронные изделия — на 0,3%;
  • рыба и продукты из рыбы — на 0,2%;
  • сыр и сыр — на 0,2%.

 

цены на продукты
Источник: Госстат

Предпасхальное подорожание продуктов

Эксперты предупреждают, что в Украине вскоре традиционно подскочит стоимость популярных продуктов, из которых готовят праздничные угощения на Пасху. Связывают такие тенденции с элементарным ростом спроса, однако на колебания цен могут повлиять подорожание сырья и производственные затраты.

В 2024 году Пасху православные будут праздновать 5 мая, поэтому к этой дате могут ощутимо подняться цены на следующие категории пищевых продуктов:

  • на яйца;
  • на мясо;
  • на колбасные изделия;
  • на составляющие выпечки.

По словам аналитиков, ежегодно в предпраздничный период цены повышаются на вышеуказанные продукты стандартно не выше 10-15%. Однако после Пасхи должны вернуться на прежние ценовые показатели.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам экспертов, в Украине перед Пасхой подскочат цены на продукты, из которых традиционно готовят праздничные угощения. В частности, речь идет о яйцах и составляющих выпечках.

Также мы писали, что в начале этого года, благодаря монетарной политике Национального банка, инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.

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