Цены в Украине — в магазинах подешевели продукты весной

Продуктовый магазин. Фото: РБК-Украина

На полках украинских магазинов дешевеют некоторые виды продуктов весной 2024 года. Так, средние цены в марте по сравнению с февралем упали на 0,2%.

Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики.

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Как изменились цены на продукты весной

По данным Госстата, за год продуктовая инфляция снизилась до минимального уровня в 0,2%. За последний месяц больше всего из разных продуктов подешевели:

яйца — на 16,4%;

сахар — на 2,5%;

подсолнечное масло — на 1,5%;

овощи — на 0,6%;

мясо, мясопродукты — на 0,4%;

молоко — 0,3%.

Некоторые продукты прибавили в цене. В частности, подорожали:

фрукты — на 4,1%;

масло — на 0,8%;

хлеб и хлебопродукты — на 0,4%;

безалкогольные напитки — на 0,4%;

макаронные изделия — на 0,3%;

рыба и продукты из рыбы — на 0,2%;

сыр и сыр — на 0,2%.

Источник: Госстат

Предпасхальное подорожание продуктов

Эксперты предупреждают, что в Украине вскоре традиционно подскочит стоимость популярных продуктов, из которых готовят праздничные угощения на Пасху. Связывают такие тенденции с элементарным ростом спроса, однако на колебания цен могут повлиять подорожание сырья и производственные затраты.

В 2024 году Пасху православные будут праздновать 5 мая, поэтому к этой дате могут ощутимо подняться цены на следующие категории пищевых продуктов:

на яйца;

на мясо;

на колбасные изделия;

на составляющие выпечки.

По словам аналитиков, ежегодно в предпраздничный период цены повышаются на вышеуказанные продукты стандартно не выше 10-15%. Однако после Пасхи должны вернуться на прежние ценовые показатели.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам экспертов, в Украине перед Пасхой подскочат цены на продукты, из которых традиционно готовят праздничные угощения. В частности, речь идет о яйцах и составляющих выпечках.

Также мы писали, что в начале этого года, благодаря монетарной политике Национального банка, инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.