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В украинских обменниках дешевеет валюта — сколько уже стоит

2 февраля 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 3 февраля — на черном рынке очередной обвал
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в Украине продолжил снижаться в обменных пунктах, потеряв еще несколько копеек. В то же время официально остался без изменений.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка и мониторинговых порталов.

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По данным Нацбанка, на следующий банковский день регулятор оставил официальные курсы иностранных валют на том же уровне:

  • доллар — 37,60 грн (0,00);
  • евро — 40,67 грн (0,00);
  • злотый — 9,37 грн (0,00).

Курс валют в банках

Как отмечает профильное издание Kurs, на наличном рынке наблюдаются незначительные изменения, относящиеся преимущественно к курсу евровалюты. Она подорожала в покупке до 40,82 грн (+0,12), а при продаже — по 41,67 грн (+0,05). В то время как доллар повысился лишь незначительно в покупке до 37,57 гривны (+0,02) в покупке, в продаже остался без изменений, на уровне — 38,12 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 3 февраля
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации мониторингового портала Minfin, в обменных пунктах валюта продолжила тенденцию последних дней на удешевление. Доллар покупают по 37,98 грн (-0,07), а продают — по 38,10 грн (-0,05). Евро составляет при покупке 41,35 грн (-0,05), при продаже — 41,56 грн (-0,04).

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Напомним, украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.

Также мы писали, что в январе 2024 года Национальный банк Украины ослабил поддержку гривны, сократив продажи валюты из резервов на межбанковском валютном рынке. Продал валюты на почти 30% меньше против предыдущего месяца.

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