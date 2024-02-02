Курс валют на 3 февраля — на черном рынке очередной обвал

В украинских обменниках дешевеет валюта — сколько уже стоит
Курс доллара в Украине продолжил снижаться в обменных пунктах, потеряв еще несколько копеек. В то же время официально остался без изменений.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка и мониторинговых порталов.
Курс доллара, евро и злотого
По данным Нацбанка, на следующий банковский день регулятор оставил официальные курсы иностранных валют на том же уровне:
- доллар — 37,60 грн (0,00);
- евро — 40,67 грн (0,00);
- злотый — 9,37 грн (0,00).
Курс валют в банках
Как отмечает профильное издание Kurs, на наличном рынке наблюдаются незначительные изменения, относящиеся преимущественно к курсу евровалюты. Она подорожала в покупке до 40,82 грн (+0,12), а при продаже — по 41,67 грн (+0,05). В то время как доллар повысился лишь незначительно в покупке до 37,57 гривны (+0,02) в покупке, в продаже остался без изменений, на уровне — 38,12 грн (0,00).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации мониторингового портала Minfin, в обменных пунктах валюта продолжила тенденцию последних дней на удешевление. Доллар покупают по 37,98 грн (-0,07), а продают — по 38,10 грн (-0,05). Евро составляет при покупке 41,35 грн (-0,05), при продаже — 41,56 грн (-0,04).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.
Также мы писали, что в январе 2024 года Национальный банк Украины ослабил поддержку гривны, сократив продажи валюты из резервов на межбанковском валютном рынке. Продал валюты на почти 30% меньше против предыдущего месяца.
Читайте Новини.LIVE!