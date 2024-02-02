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В українських обмінниках дешевшає валюта — скільки вже коштує

2 лютого 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 3 лютого — на чорному ринку черговий обвал
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в Україні продовжив знижуватися в обмінних пунктах, втративши ще кілька копійок. Водночас, офіційно залишився без змін.

Про це свідчать дані Національного банку та моніторингових порталів.

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За даними Нацбанку, на наступний банківський день регулятор залишив офіційні курси іноземних валют на тому ж рівні:

  • долар — 37,60 грн (0,00);
  • євро — 40,67 грн (0,00);
  • злотий — 9,37 грн (0,00).

Курс валют у банках

Як зазначає профільне видання Kurs, на готівковому ринку спостерігаються незначні зміни, які стосуються переважно курсу євровалюти. Вона подорожчала у купівлі до 40,82 грн (+0,12), а під час продажу — до 41,67 грн (+0,05). Тоді як долар підвищився лише незначно у купівлі до 37,57 гривні (+0,02) у купівлі, у продажу залишився без змін, на рівні — 38,12 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 3 лютого
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією моніторингового порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта продовжила тенденцію останніх днів на здешевшання. Долар купують за 37,98 грн (-0,07), а продають — за 38,10 грн (-0,05). Євро становить під час купівлі 41,35 грн (-0,05), під час продажу — 41,56 грн (-0,04).

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Нагадаємо, Українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.

Також ми писали, що у січні 2024 року Національний банк України (НБУ) послабив підтримку гривні, скоротивши продажі валюти з резервів на міжбанківському валютному ринку. Продав валюти на майже 30% менше проти попереднього місяця.

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