Курс валют на 3 лютого — на чорному ринку черговий обвал

В українських обмінниках дешевшає валюта — скільки вже коштує
Курс долара в Україні продовжив знижуватися в обмінних пунктах, втративши ще кілька копійок. Водночас, офіційно залишився без змін.
Про це свідчать дані Національного банку та моніторингових порталів.
Курс долара, євро та злотого
За даними Нацбанку, на наступний банківський день регулятор залишив офіційні курси іноземних валют на тому ж рівні:
- долар — 37,60 грн (0,00);
- євро — 40,67 грн (0,00);
- злотий — 9,37 грн (0,00).
Курс валют у банках
Як зазначає профільне видання Kurs, на готівковому ринку спостерігаються незначні зміни, які стосуються переважно курсу євровалюти. Вона подорожчала у купівлі до 40,82 грн (+0,12), а під час продажу — до 41,67 грн (+0,05). Тоді як долар підвищився лише незначно у купівлі до 37,57 гривні (+0,02) у купівлі, у продажу залишився без змін, на рівні — 38,12 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією моніторингового порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта продовжила тенденцію останніх днів на здешевшання. Долар купують за 37,98 грн (-0,07), а продають — за 38,10 грн (-0,05). Євро становить під час купівлі 41,35 грн (-0,05), під час продажу — 41,56 грн (-0,04).
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Нагадаємо, Українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.
Також ми писали, що у січні 2024 року Національний банк України (НБУ) послабив підтримку гривні, скоротивши продажі валюти з резервів на міжбанківському валютному ринку. Продав валюти на майже 30% менше проти попереднього місяця.
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