Цены в Украине — в супермаркетах дорожает популярный овощ

В украинских супермаркетах дорожает популярный овощ: какие прогнозируют цены
В украинских супермаркетах снижается спрос на импортные огурцы, однако это не останавливает импортеров. Они в дальнейшем увеличивают цены на этот овощ.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
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Почему растут цены
В сетях супермаркетов аргументируют решение повышения цен тем, что огурцы существенно подорожали на внутреннем рынке Турции, являющегося основным импортером на украинский рынок. По словам экспертов, одной из значительных причин удорожания могло стать мощное смертельное землетрясение, всколыхнувшее Турцию.
Сейчас стоимость килограмма огурцов составляет 80 – 97 гривен. Стоимость в феврале выросла примерно на 20%. При этом импортные огурцы стоят в среднем на 33% дороже, чем в феврале прошлого года.
Прогнозы экспертов
По прогнозу ключевых игроков рынка, стоимость огурцов — не окончательная. Овощ будет продолжать дорожать дальше. Главные причины, побуждающие к таким умозаключениям, — импортные огурцы почти не имеют конкурентов в Украине, а до нового сезона сбора огурцов тепличными комбинатами еще далеко.
Больше о ценах
Напомним, в Украине продукты питания продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.
Эксперты объяснили, почему украинские овощи дороже зарубежных. Украинцам сложно конкурировать с турецкими производителями из-за того, что у них прямая себестоимость производства овощей дешевле. В то время как многие украинские фермеры в нынешних реалиях не имеют возможности установить мощные генераторы для теплиц.