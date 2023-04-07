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В Укренерго поінформували про ситуацію в енергосистемі: де негода пошкодила інфраструктуру

7 квітня 2023 12:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Фахівці Укренерго контролюють ситуацію в енегосистемі України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Генерація енергосистеми України повністю і навіть із запасом забезпечує усі потреби вітчизняних споживачів. Разом з тим, через негоду пошкоджені розподільчі системи в Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Ситуація у вітчизняній енергосистемі

Українська енергетична система станом на 7 квітня повністю забезпечує усі потреби вітчизняних споживачів.

Крім того, у енергосистемі навіть наявний резерв потужності. Це підвищує надійність роботи системи.

Пошкодження інфраструктури

Разом з тим, несприятлива погода у західних регіонах України вплинула на стан інфраструктури.

Відомо про пошкодження у розподільчих мережах Чернівецької області.

"Хоча ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. Тому просимо ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби", — наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що Енергоатом запустить ЛЕП, що поєднає українську та європейську енергосистеми.

Фото: Укренерго

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