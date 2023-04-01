Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Галущенко розповів про стан енергосистеми України та можливі відключення у деяких областях arrow

Галущенко розповів про стан енергосистеми України та можливі відключення у деяких областях

1 квітня 2023 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Герман Галущенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 квітня, генерація електроенергії із резервом має необхідні обсяги потужності. Вона здатна забезпечити потреби споживачів в усіх областях України.

Про це розповів голова Міненерго Герман Галущенко.

Читайте також:

Деталі

За словами Галущенка, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

До того ж тривають ремонти мереж, які пошкоджені внаслідок бойових дій. 

"Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Міненерго Герман Галущенко розповів, що відповідно до рішення ENTSO-E, Україна може експортувати до 400 МВт електроенергії. До того ж є потенціал збільшити цей обсяг.

Також ми писали, що президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель підписали угоди про використання українського урану для виробництва ядерного палива. Воно буде використовуватися для всіх АЕС на території України.

Додамо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB