Галущенко розповів про стан енергосистеми України та можливі відключення у деяких областях

Герман Галущенко

Сьогодні, 1 квітня, генерація електроенергії із резервом має необхідні обсяги потужності. Вона здатна забезпечити потреби споживачів в усіх областях України.

Про це розповів голова Міненерго Герман Галущенко.

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За словами Галущенка, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

До того ж тривають ремонти мереж, які пошкоджені внаслідок бойових дій.

"Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Міненерго Герман Галущенко розповів, що відповідно до рішення ENTSO-E, Україна може експортувати до 400 МВт електроенергії. До того ж є потенціал збільшити цей обсяг.

Також ми писали, що президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель підписали угоди про використання українського урану для виробництва ядерного палива. Воно буде використовуватися для всіх АЕС на території України.

Додамо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.