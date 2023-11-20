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В Укрэнерго предупредили об угрозах для энергосистемы из-за рекордных долгов

20 ноября 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Долги угрожают всей энергосистеме страны, — Укрэнерго
Сотрудники сферы энергетики. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Долги на балансирующем рынке создают огромные угрозы энергосистеме страны и нуждаются в немедленном решении. Его участники должны НЭК "Укрэнерго" около 30 млрд грн, а компания — 18 млрд грн.

Об этом сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Угрозы для энергосистемы из-за долгов

По его словам, на балансирующем рынке сумма задолженности перед компанией продолжает стремительно расти. Связано это с тем, что некоторые решения властей позволили не платить за потребление электрической энергии некоторым предприятиям, их нельзя отключать. В то время как речь идет о нескольких тысячах.

Чиновник подчеркнул, что компания держит на себе всю цепь долгов и должна привлекать финансовый ресурс для всей отрасли. Она не может погашать долги бесконечно за счет международных кредитов. В связи с этим Укрэнерго инициирует пересмотр списка соответствующих предприятий, "поскольку так дальше продолжаться не может".

"И уже даже самые устойчивые компании, генерирующие, как "Укргидроэнерго", очень страдают от этого. У них просто в какой-то момент может закончиться финансовый ресурс, потому что они не смогут выдерживать это накопление долгов. Я уже не говорю о том, что мы как оператор держим на себе всю эту цепь долгов", — добавил Владимир Кудрицкий.

Что еще стоит знать

Напомним, ферросплавные заводы в Украине приостановили свою деятельность из-за увеличения тарифов на электроэнергию, что сделало производство нерентабельным. При этом Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы прекратили работу.

Также мы писали, что в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф на электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.

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