Борги загрожують всій енергосистемі країни, — Укренерго

Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo

Борги на балансуючому ринку створюють величезні загрози для енергосистеми країни та потребують негайного вирішення. Його учасники винні НЕК "Укренерго" близько 30 млрд грн, а компанія — 18 млрд грн.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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Загрози для енергосистеми через борги

За його словами, на ринку, що балансує, сума заборгованості перед компанією продовжує стрімко зростати. Пов'язано це з тим, що деякі рішення влади дозволили не платити за споживання електричної енергії деяким підприємствам, їх не можна відключати. Тоді як йдеться про кілька тисяч.

Посадовець наголосив, що компанія тримає на собі весь ланцюг боргів і має залучати фінансовий ресурс для усієї галузі. Вона не може погашати борги нескінченно за рахунок міжнародних кредитів. У зв'язку з цим Укренерго ініціює перегляд списку відповідних підприємств, "оскільки так далі тривати не може".

"І вже навіть найстійкіші компанії, що генерують, як "Укргідроенерго", дуже страждають від цього. У них просто в якийсь момент може закінчитись фінансовий ресурс, бо вони не зможуть витримувати це накопичення боргів. Я вже не говорю про те, що ми як оператор тримаємо на собі весь цей ланцюг боргів", — додав Володимир Кудрицький.

Що ще варто знати

Нагадаємо, феросплавні заводи в Україні призупинили свою діяльність через збільшення тарифів на електроенергію, що зробило виробництво нерентабельним. При цьому Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи вже припинили роботу.

Також ми писали, в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців становить 2,64 грн за кВт-год.