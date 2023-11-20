Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Укренерго попередили про загрози для енергосистеми через рекордні борги arrow

В Укренерго попередили про загрози для енергосистеми через рекордні борги

20 листопада 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги загрожують всій енергосистемі країни, — Укренерго
Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Борги на балансуючому ринку створюють величезні загрози для енергосистеми країни та потребують негайного вирішення. Його учасники винні НЕК "Укренерго" близько 30 млрд грн, а компанія — 18 млрд грн.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Читайте також:

Загрози для енергосистеми через борги

За його словами, на ринку, що балансує, сума заборгованості перед компанією продовжує стрімко зростати. Пов'язано це з тим, що деякі рішення влади дозволили не платити за споживання електричної енергії деяким підприємствам, їх не можна відключати. Тоді як йдеться про кілька тисяч.

Посадовець наголосив, що компанія тримає на собі весь ланцюг боргів і має залучати фінансовий ресурс для усієї галузі. Вона не може погашати борги нескінченно за рахунок міжнародних кредитів. У зв'язку з цим Укренерго ініціює перегляд списку відповідних підприємств, "оскільки так далі тривати не може".

"І вже навіть найстійкіші компанії, що генерують, як "Укргідроенерго", дуже страждають від цього. У них просто в якийсь момент може закінчитись фінансовий ресурс, бо вони не зможуть витримувати це накопичення боргів. Я вже не говорю про те, що ми як оператор тримаємо на собі весь цей ланцюг боргів", — додав Володимир Кудрицький.

Що ще варто знати

Нагадаємо, феросплавні заводи в Україні призупинили свою діяльність через збільшення тарифів на електроенергію, що зробило виробництво нерентабельним. При цьому Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи вже припинили роботу.

Також ми писали, в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців становить 2,64 грн за кВт-год.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі