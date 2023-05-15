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В Укрэнерго рассказали, можно ли накопить электроэнергию для возможного дефицита

15 мая 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Укрэнерго рассказали, можно ли накопить электроэнергию для возможного дефицита
Украинские электрики рядом с ЛЭП. Фото: ДТЭК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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  • Самая большая "батарейка" в мире на максимальной мощности может заменить только два блока украинских ТЭС

В Укрэнерго рассказали, что на сегодняшний день крупнейшая в мире работающая система накопления электроэнергии, расположенная в США, имеет мощность 400 МВт, что равняется двум блокам на украинских ТЭС.

"Ее емкость — 1600 МВт-ч — позволяет обеспечивать электроэнергией 300 тыс домов 4 часа. По данным Минэнерго, из-за российских атак в Украине с октября по март только на ТЭС было обстреляно 19 блоков, многие из них по несколько раз. Также получили серьезные повреждения гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали", — говорится в сообщении.

  • Современные технологии не позволяют сохранять энергию более двух недель

В этом году Дания приступит к строительству системы накопления энергии. Она позволит скапливать электроэнергию ветровых электростанций в виде тепла. Такое хранение можно считать долговременным, однако на практике это не больше двух недель.

  • Мощные системы накопления строятся очень долго

Строительство самой большой в мире системы накопления началось еще в 2018 году. В 2020 году компания-владелец системы ввела в работу первую очередь проекта мощностью 300 МВт, а вторую на 100 МВт — в 2021 году.

В настоящее время идет строительство третьей очереди, которая увеличит общую мощность системы до 750 МВт.

  • Создание системы накопления требует миллиардов долларов инвестиций

"Правительство Западной Австралии в бюджете на июль 2023 - июнь 2024 предусмотрело финансирование двух проектов строительства систем накопления энергии мощностью 500 МВт и 200 МВт. Год работ будет стоить австралийскому штату более 1,8 млрд долларов США — и это лишь часть средств, которые инвестируются в проекты. Инвестиции в систему накопления мощностью 200 МВт, которая строится с 2020 года, в начале составляли 155 млн долларов США, но проект в процессе строительства постоянно дорожал", — говорится в сообщении.

  • Системы накопления могут потерять энергию при перепадах температуры

В Укрэнерго напомнили, что когда из-за холодного шторма в декабре прошлого года в штате Теннесси температура, впервые за 26 лет, упала ниже 0 градусов, "батарейки" компании Tennessee Valley Authority потеряли 20% электроэнергии.

В настоящее время в Украине сертифицирована только одна система накопления электроэнергии мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-час. Еще несколько проектов строятся.

"Единственным техническим решением для длительного хранения электроэнергии является превращение электроэнергии в водород и метан. Но оно достаточно дорогостоящее: например, строительство одного завода для превращения энергии в водород мощностью 60 МВт в Финляндии будет стоить 162 млн евро", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго сообщили, что в настоящее время наиболее доступным способом покрыть дефицит мощности является импорт электроэнергии.

В настоящее время разрешенный объем импорта в блок Украина/Молдова составляет 1050 МВт.

Напомним, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.

Также мы писали, что в Укрэнерго предупреждали о том, что в Украине летом возможны повторные перебои в электроснабжении из-за угроз дефицита мощности. Как отметил глава НЭК Владимир Кудрицкий, компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии. Однако не исключают, что ремонтной кампании весны-лета текущего года суждено было стать одной из самых сложных.

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