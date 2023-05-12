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Платіжка може зрости на сотні гривень: який тариф зазнає змін

12 травня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Платіжка може зрости на сотні гривень — який тариф зазнає змін
Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді України (ВРУ) озвучили суму, на яку може зрости житлово-комунальна платіжка після підвищення тарифів на електроенергію. За одним з варіантів, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.

Про це розповів член Комітету з питань енергетики та послуг ЖКГ Сергій Нагорняк під час телемарафону "Єдині новини".

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На скільки доведеться платити більше

Зараз в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год. Час дії чинних тарифів добігав кінця 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, раніше розповіли, що установлена урядом чинна фіксована вартість електроенергії для побутових споживачів не покриває складові витрати на виробництво, передачу та постачання споживачам.

Фіксовану ціну вдається утримувати на пільговому рівні за рахунок механізму покладення спеціальних обов’язків на державних виробників електроенергії — "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Хоч вона мала б бути учетверо більша, радикального підвищення поки що не планують.

Зараз розглядають кілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію. Зокрема, за одним із базових сценаріїв нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Водночас передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год.

За словами представника профільного комітету, якщо тариф на електрику зросте до 2,88 грн за кВт/год, то це збільшить кінцеву суму у квитанції на 200-300 гривень.

"Сьогодні національний регулятор розглядає можливість підняття тарифів для всіх категорій населення з 1,44 попередньо до 2,88 копійки. Орієнтовно на сім'ю це від 200 до 300 гривень збільшення платіжки. Ті господарства, які отримували субсидії і надалі будуть їх отримувати", — пояснив Сергій Нагорняк.

Водночас на тлі майбутнього підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги можуть змінити програму субсидій. Таку допомогу можуть розширити, зробивши субсидії більш адресними, адже вважають, що виплата конкретним людям є кращим варіантом, аніж повернення суб’єктам господарювання компенсації різниці між комерційними та фіксованими тарифами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вкінці квітня у Міненерго заявили про вимушене підвищення тарифів на електрику перед майбутнім опалювальним сезоном. Це могло б стати одним із рішень для відновлення пошкодженої української енергосистеми від російських обстрілів.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.

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