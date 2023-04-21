В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после ночной атаки дронов
Украинская энергетическая система продолжает экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдову. Ночной удар дронов не нанес энергосистеме Украины никакого ущерба, генерация остается на штатном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Ночная атака россиян
В компании "Укрэнерго" заявили, что ночной дроновый удар по тыловой территории Украины не имел никаких последствий для энергетической инфраструктуры.
Он не вызвал, в частности, никакого ограничения потребления электроэнергии.
Генерация, импорт и экспорт
"По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", — отметили в Укрэнерго.
Сейчас в Украине работают все виды электростанций.
Учитывая, что на украинских реках продолжается половодье, на Днепре и Днестре происходят контролируемые сбросы воды на гидроэлектростанциях.
Украина продолжает экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдову. Вместе с тем продолжается незначительный импорт с территории Словакии.
Напомним, что экспорт электроэнергии в Польшу Украина возобновила с 12 апреля.
К тому же украинскую электроэнергию уже начали экспортировать в другую соседнюю страну, Республику Молдову.