В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после ночной атаки дронов

Сотрудники энергетической компании восстанавливают инфраструктуру. Фото: Facebook-страница Укрэнерго.

Украинская энергетическая система продолжает экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдову. Ночной удар дронов не нанес энергосистеме Украины никакого ущерба, генерация остается на штатном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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В компании "Укрэнерго" заявили, что ночной дроновый удар по тыловой территории Украины не имел никаких последствий для энергетической инфраструктуры.

Он не вызвал, в частности, никакого ограничения потребления электроэнергии.

Генерация, импорт и экспорт

"По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", — отметили в Укрэнерго.

Сейчас в Украине работают все виды электростанций.

Учитывая, что на украинских реках продолжается половодье, на Днепре и Днестре происходят контролируемые сбросы воды на гидроэлектростанциях.

Украина продолжает экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдову. Вместе с тем продолжается незначительный импорт с территории Словакии.

Напомним, что экспорт электроэнергии в Польшу Украина возобновила с 12 апреля.

К тому же украинскую электроэнергию уже начали экспортировать в другую соседнюю страну, Республику Молдову.