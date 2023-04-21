В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після нічної атаки дронів

Працівники енергетичної компанії відновлюють інфраструктуру. Фото: Facebook-сторінка Укренерго.

Українська енергетична система продовжує експортувати електроенергію до Польщі і Молдови. Нічний удар дронів не завдав енергосистемі України жодних збитків, генерація залишається на штатному рівні.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Нічна атака росіян

У компанії "Укренерго" заявили, що нічний дроновий удар по тиловій території України не мав жодних наслідків для енергетичної інфраструктури.

Він не спричинив, зокрема, жодного обмеження споживання електроенергії.

Генерація, імпорт і експорт

"Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності", — наголосили в Укренерго.

Зараз в Україні працюють усі наявні види електростанцій.

Зважаючи на те, що на українських річках триває водопілля, на Дніпрі та Дністрі відбуваються контрольовані скиди води на гідроелектростанціях.

Україна продовжує експортувати електроенергію у Польщу і Молдову. Разом з тим, продовжується незначний імпорт з території Словаччини.

Нагадаємо, що експорт електроенергії до Польщі Україна відновила з 12 квітня.

До того українську електроенергію уже почали експортувати до іншої сусідньої країни, Республіки Молдова.