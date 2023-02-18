В Укрэнерго заявили о возвращении энергосистемы к нормальной работе

Дефицита мощности нет, а потребление значительно ниже

Украинские электростанции после превентивных отключений из-за утренней ракетной атаки россиян возвращаются к нормальной работе. Дефицита мощности нет, а потребление в субботу значительно ниже.

Об этом сообщает пресс-центр НЭК "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме

Как отметили в компании, после утренней атаки мощности электростанций достаточно для покрытия потребления в стране в полном объеме.

"Потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется", - отмечают в пресс-центре.

Также рассказали, что импорт электроэнергии из Словакии происходит в незначительном объеме, что является нормальным явлением при достаточной собственной генерации и стабилизации электроснабжения.

При этом лимиты потребления в регионы не доводили в связи с отсутствием дефицита мощности, однако в случае изменения ситуации и роста потребления отключения возможны.

В Укрэнерго добавили, что графики почасовых отключений света применяют только в Одессе из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры.

Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она была связана с запуском ракеты РФ. В Укрэнерго заявили о превентивных отключениях электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка. Так, в энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю.