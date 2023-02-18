В Укренерго заявили про повернення енергосистеми до нормальної роботи
Українські електростанції після превентивних відключень через ранкову ракетну атаку росіян повертаються до нормальної роботи. Дефіциту потужності немає, а споживання у суботу значно нижче.
Про це повідомляє пресцентр НЕК "Укренерго".
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Ситуація в енергосистемі
Як зазначили у компанії, після ранкової атаки потужностей електростанцій достатньо для покриття споживання в країні у повному обсязі.
"Споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується", — зауважують у пресцентрі.
Також розповіли, що імпорт електроенергії зі Словаччини відбувається у незначному обсязі, що є нормальним явищем під час достатності власної генерації й стабілізації електропостачання.
При цьому ліміти споживання до регіонів не доводились у зв'язку з відсутністю дефіциту потужності, проте у разі зміни ситуації та зростанні споживання відключення можливі.
В Укренерго додали, що графіки погодинних відключень світла застосовують тільки в Одесі через значні пошкодження енергоінфраструктури.
Нагадаємо, ранок суботи, 18 лютого, в Україні почався з оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона була пов'язана із запуском ракети рф. В Укренерго заявили про превентивні відключення електроенергії.
Раніше повідомлялося, що Україна може поновити експорт електроенергії через надлишок. Так, в енергосистемі немає дефіциту електрики майже тиждень.