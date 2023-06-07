Пенсии и выплаты переселенцам из Херсона — в Укрпочте рассказали детали

Женщина пенсионного возраста на почте. Фото: УНИАН

ОАО "Укрпочта" обеспечивает доставку пенсий в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС. Также организовала выплаты государственной помощи переселенцам.

Об этом рассказал руководитель Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

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Как сообщил Смилянский, в Херсоне и области работают все отделения почты страны, а его подчиненные делают все, чтобы доставка пенсий продолжалась.

"Команда делает все, чтобы доставить пенсию, продукты и почту", — отметил глава почтовой компании.

Также работники почты помогают в процессе эвакуации населения. В сотрудничестве с военно-гражданскими администрациями, соответствующими министерствами и Укрзализныцей обеспечивают выплаты денежной помощи в эвакуационных поездах.

Так, Укрпочта организовала выплаты переселенцам из Херсонской области на вокзале в Николаеве, а также в других городах.

Он добавил, что вместе со специалистами Пенсионного Фонда и Министерства соцполитики прорабатывают вопросы выплаты пенсий и жилищных субсидий тем, кто покинул свои дома, чтобы население имело средства в городах эвакуации.

Как отметил ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, эвакуация проходит контролируемо, в целом эвакуировано более 1,3 тыс. человек, в том числе лиц с особыми потребностями, которые будут размещены в Винницкой и Хмельницкой областях.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что в результате подрыва Каховской ГЭС эвакуированные жители Херсонской области получат финансовую поддержку. Также на пострадавшие территории будет направлена гуманитарная помощь.