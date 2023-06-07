Пенсії в Україні — хто отримає більше у червні-серпні

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

Українським пенсіонерам влітку виплатять грошові надбавки та доплати. На додаткові суми можуть розраховувати деякі категорії громадян у червні, липні та серпні 2023 року.

Про те, хто з українців отримає доплати, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Доплати до пенсій у червні

У червні більші пенсії отримають громадяни літнього віку, які продовжують працювати. Їм виплатять суму доплати за квітень, травень і червень.

Суми різнитимуться від трудового стажу, розміру зарплатні та пенсії. Зокрема, громадянам, які мають 35 років стажу і пенсію у 5,84 тис. грн, нарахують 1 тис. грн.

Водночас із 2,7 мільйона пенсіонерів, які продовжують працювати, більші виплати нарахують тільки 600 тис. осіб. Хто мав перерахунок минулого року, цьогоріч не претендуватимуть на грошове підвищення.

Доплати до пенсії нарахують для таких категорій пенсіонерів:

тим, хто має право на перерахунок виплат станом на 1.03.2023 року, за умови, що мають 24 місяці страхового стажу;

тим, хто одержав перерахунок пенсії щонайменше два роки тому.

Підвищення пенсій у липні

У липні на більші пенсії можуть розраховувати такі категорії громадян:

працівники органів місцевої влади;

державні службовці;

наукові співробітники.

Для них проведуть індексацію, після якої розмір виплат зросте на 19,7%. Проте кінцева сума залежатиме від початкового розміру пенсії: чим вища пенсія, тим більша сума перерахунку.

Доплати пенсіонерам у серпні

У серпні на доплати можуть претендувати чотири категорії громадян. Йдеться про допомогу, яку раніше виплачували у травні, до Дня перемоги. Цьогоріч такі доплати здійснять на День Незалежності:

ветеранам Другої світової війни;

учасникам війни та членам сімей загиблих;

жертвам нацистських переслідувань;

ветеранам російсько-української війни.

Кому не підвищать пенсії у 2023-му

Кільком категоріям пенсіонерів доведеться цей рік пережити без доплат до пенсій. Йдеться про таких осіб:

громадяни, яким нараховують щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді);

пенсіонери, які працюють, із маленьким страховим стажем і пенсією до 2,1 тис. грн;

пенсіонери, які одержують вищі пенсії від максимальної у 20,93 тис. грн

колишні співробітники прокуратури.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.