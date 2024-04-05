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В управление государства поступило более 23 млн грн со счетов российских компаний

5 апреля 2024 10:20
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В управление государства ГБР передало более 23 млн грн со счетов компаний РФ
Деньги в руках. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн. грн. Эти средства поступили в управление страны со счетов компаний, конечными собственниками которых являются граждане РФ.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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По данным ведомства, ранее Печерский райсуд Киева арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших в Украине торговлю химической продукцией, в частности, лакокрасочными материалами. Вырученные от деятельности этих компаний доходы направляли в РФ.

"Уголовное производство было открыто по статье финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах Евросоюза заморожены 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных российских активов. Брюссель работает над тем, как их можно использовать для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.

Мы также писали, что Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Инициатива предусматривает получение примерно 3 миллиардов евро в год от замороженных активов РФ и использование их для поставки оружия в Украину.

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