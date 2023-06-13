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В правительстве оценили ущерб орошаемого земледелия на юге

13 июня 2023 09:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Подрыв Каховской ГЭС — в правительстве оценили ущерб гидротехнической мелиорации
Затопленные районы Херсонской области. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Сумма ущерба гидротехнической мелиорации от подрыва Каховской ГЭС достигла десятков миллиардов гривен. Точные расчеты смогут произвести после деоккупации территорий.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Какая предварительная сумма ущерба

По информации Минагрополитики, из-за подрыва Россией Каховской ГЭС размер ущерба государственного имущества мелиоративных систем и каналов составляет 150-160 млрд грн.

В ведомстве отметили, что точную сумму могут определить только после полной деоккупации территорий.

Влияние на ситуацию с агропродуктами

В Минагро рассказали, что подрыв Каховской ГЭС также повлияет на ситуацию с агропродуктами. Ожидается определенный дефицит, однако он не будет критичен, ведь еще в прошлом году аграрии в других областях выращивали альтернативу. Другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного.

Из-за подрыва дамбы потеряется некоторая часть урожая зерновых. Тем не менее, ситуация с Каховской ГЭС прямо не нарушит функционирование зернового коридора, поскольку к этой инициативе не была присоединена портовая инфраструктура Николаева и Херсона. Так, физических помех нет, кроме потенциальных рисков загрязнения.

Ранее мы писали, что Россия взорвала не только дамбу, но и турбины и генераторы Каховской ГЭС. Только эти убытки обойдутся в минимум один миллиард долларов, не считая затрат на восстановление самой плотины.

Напомним, подрыв Каховского водохранилища привел не только к смерти людей и животных, разрушению сотен домов, но и к настоящей экологической угрозе.

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