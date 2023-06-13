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В уряді оцінили збитки зрошуваного землеробства на півдні

13 червня 2023 09:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Підрив Каховської ГЕС — в уряді оцінили збитки гідротехнічної меліорації
Затоплені райони на Херсонщині. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Сума збитків гідротехнічної меліорації від підриву Каховської ГЕС сягнула десятків мільярдів гривень. Точні розрахунки зможуть зробити після деокупації територій.

Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Яка попередня сума збитків

За інформацією Мінагрополітики, через підрив Росією Каховської ГЕС розмір збитків державного майна меліоративних систем та каналів становить 150-160 млрд грн.

У відомстві зауважили, що точну суму зможуть визначити тільки після повної деокупації територій.

Вплив на ситуацію з агропродуктами

У Мінагро розповіли, що підрив Каховської ГЕС також вплине на ситуацію з агропродуктами. Очікується певний дефіцит, проте він не буде критичний, адже ще минулого року аграрії в інших областях вирощували альтернативу.  Інші регіони перебрали на себе значний обсяг виробництва, особливо овочевого.

Через підрив дамби втратиться деяка частина урожаю зернових. Проте загалом ситуація із Каховською ГЕС прямо не порушить функціонування зернового коридору, оскільки до цієї ініціативи не була долучена портова інфраструктура Миколаєва й Херсона. Відтак, фізичних перешкод немає, окрім потенційних ризиків забруднення.

Раніше ми писали, що Росія підірвала не тільки греблю, а також турбіни та генератори Каховської ГЕС. Лише ці збитки обійдуться у щонайменше один мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення самої греблі.

Нагадаємо, підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей і тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози.

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