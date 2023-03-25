В правительстве поделились планами по реформе приватизации и управления госпредприятиями

В Кабмине состоялось совещание по приватизации

В Кабинете министров состоялось совещание по реформе приватизации и управлению государственными предприятиями. Стратегия правительства состоит в минимизации доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Вместе с Министерством экономики и Фондом госимущества провели совещание по реформе приватизации и управлению государственными предприятиями", — отметил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, какие планы правительство планирует реализовывать уже в текущем году:

Передача большинства государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества.

После анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР.

Возобновление Большой приватизации для стимулирования инвестиций.

Ускорение ликвидации несостоятельных компаний.

Обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Разработка стратегии управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц.

Оптимизация структуры Фонда госимущества.

"Наша стратегия — это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях", — подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.

Также ранее сообщалось, что с начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества более чем на один миллиард гривен.