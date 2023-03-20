Приватизація в Україні — ФДМУ проведе 20 приватизаційних аукціонів

Пустять з молотка Білоцерківський завод "Еталон"

Фонд державного майна України (ФДМУ) упродовж цього тижня планує провести 20 приватизаційних аукціонів. Зокрема, планують продати Білоцерківський завод "Еталон".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Що виставлять на продаж

Як зазначається, аукціони заплановані у Вінницькій, Волинській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській областях. Об'єкти, виставлені на приватизацію, стануть у нагоді у готельній справі, ремонтно-монтажній справі, виробництві, облаштуванні дачних ділянок, а також торгівлі.

Серед лотів, які планують продати:

Центр підготовки персоналу на Київщині (стартова ціна — 18,3 млн грн, площа — 3151 м²);

"Білоцерківський завод "Еталон" (стартова ціна — 18,2 млн грн, площа — 12 166 м²);

Гаражі з допоміжними спорудами у Волинській обл. (стартова ціна — 2,3 млн грн, площа — 2 031 м²);

Споруди для очистки води у Вінницька обл., (стартова ціна — 1 млн грн, площа майна становить 752 м²).

Більше про приватизацію

Нагадаємо, з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.

Також ми писали, що днями в Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об'єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі. Йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова за 220 млн грн.