Приватизація в Україні — ФДМУ проведе 20 приватизаційних аукціонів

ФДМУ проведе 20 приватизаційних аукціонів: що планують продати
Фонд державного майна України (ФДМУ) упродовж цього тижня планує провести 20 приватизаційних аукціонів. Зокрема, планують продати Білоцерківський завод "Еталон".
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
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Що виставлять на продаж
Як зазначається, аукціони заплановані у Вінницькій, Волинській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській областях. Об'єкти, виставлені на приватизацію, стануть у нагоді у готельній справі, ремонтно-монтажній справі, виробництві, облаштуванні дачних ділянок, а також торгівлі.
Серед лотів, які планують продати:
- Центр підготовки персоналу на Київщині (стартова ціна — 18,3 млн грн, площа — 3151 м²);
- "Білоцерківський завод "Еталон" (стартова ціна — 18,2 млн грн, площа — 12 166 м²);
- Гаражі з допоміжними спорудами у Волинській обл. (стартова ціна — 2,3 млн грн, площа — 2 031 м²);
- Споруди для очистки води у Вінницька обл., (стартова ціна — 1 млн грн, площа майна становить 752 м²).
Більше про приватизацію
Нагадаємо, з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.
Також ми писали, що днями в Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об'єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі. Йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова за 220 млн грн.