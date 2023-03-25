В уряді поділилися планами щодо реформи приватизації та управління держпідприємствами

У Кабміні відбулася нарада щодо приватизації

У Кабінеті міністрів відбулася нарада щодо реформи приватизації та управління державними підприємствами. Стратегія уряду полягає у мінімізації частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Разом із Міністерством економіки та Фондом держмайна провели нараду щодо реформи приватизації та управління державними підприємствами", — зазначив глава уряду.

Шмигаль також повідомив, які плани уряд планує реалізовувати вже цього року:

Передача більшості державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна.

Після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР.

Відновлення Великої приватизації для стимулювання інвестицій.

Прискорення ліквідації неспроможних підприємств.

Оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

Розробка стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб.

Оптимізація структуру Фонду держмайна.

"Наша стратегія — це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях", — наголосив очільник Кабміну.

Нагадаємо, Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.

Також раніше повідомлялося, що з початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.