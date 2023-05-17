Программа єВідновлення — в правительстве рассказали о некоторых проблемах

В правительстве рассказали о проблемах с программой "єВідновлення"
В правительстве рассказали о проблемах, которые могут возникать при подаче заявки на выплату компенсации в рамках государственной программы "єВідновлення". Многие не могут этого сделать, поскольку приложение госуслуг "Дія" не отражает их жилье.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).
Как устранить проблему
Как отметили в пресс-службе, эту проблему можно решить несколькими способами: дистанционно и офлайн.
Так, можно обратиться к местному государственному регистратору, который внесет данные в Реестр, если их там нет.
Список субъектов, во время военного положения осуществляющих государственную регистрацию, доступен по ссылке.
Необходимо подготовить пакет документов:
- паспорт;
- номер налогоплательщика;
- правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом);
- свидетельство о праве на наследство;
- свидетельство о приобретении имущества (их копии).
Устранить проблемы дистанционно можно, подав заявление на государственную регистрацию прав на недвижимость на портале "Дія".
Там нужно выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление". После этого необходимо следующее:
- заполнение онлайн-формы на получение услуги;
- загрузка необходимых документов в формате PDF или JPEG, содержащих сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости до 1 января 2013 года;
- проверка сформированного заявления и подписание квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Статус заявки можно проверить в своем кабинете на портале "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы с 22 мая начнут получать деньги на восстановление жилья, которое было не полностью разрушено, а повреждено. Но поскольку программа несовершенна, эксперты советуют украинцам собирать доказательства самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.
Также мы писали, что в Раде утверждают, что программа восстановления страны обязательно должна учитывать экологический фактор и евроинтеграционные обязательства Украины соблюдать зеленый курс.