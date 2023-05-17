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В правительстве рассказали о проблемах с программой "єВідновлення"

17 мая 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Программа єВідновлення — в правительстве рассказали о некоторых проблемах
Поврежденный дом в Киевской области. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В правительстве рассказали о проблемах, которые могут возникать при подаче заявки на выплату компенсации в рамках государственной программы "єВідновлення". Многие не могут этого сделать, поскольку приложение госуслуг "Дія" не отражает их жилье.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как устранить проблему

Как отметили в пресс-службе, эту проблему можно решить несколькими способами: дистанционно и офлайн.

Так, можно обратиться к местному государственному регистратору, который внесет данные в Реестр, если их там нет.

Список субъектов, во время военного положения осуществляющих государственную регистрацию, доступен по ссылке.

Необходимо подготовить пакет документов:

  • паспорт;
  • номер налогоплательщика;
  • правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом);
  • свидетельство о праве на наследство;
  • свидетельство о приобретении имущества (их копии).

Устранить проблемы дистанционно можно, подав заявление на государственную регистрацию прав на недвижимость на портале "Дія".

Там нужно выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление". После этого необходимо следующее:

  • заполнение онлайн-формы на получение услуги;
  • загрузка необходимых документов в формате PDF или JPEG, содержащих сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости до 1 января 2013 года;
  • проверка сформированного заявления и подписание квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Статус заявки можно проверить в своем кабинете на портале "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы с 22 мая начнут получать деньги на восстановление жилья, которое было не полностью разрушено, а повреждено. Но поскольку программа несовершенна, эксперты советуют украинцам собирать доказательства самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.

Также мы писали, что в Раде утверждают, что программа восстановления страны обязательно должна учитывать экологический фактор и евроинтеграционные обязательства Украины соблюдать зеленый курс.

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