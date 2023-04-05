Разминирование территорий – в правительстве назвали сумму

Украину поддерживает ряд стран по гуманитарному разминированию

Украине нужно на полное разминирование территорий после боевых действий 37,4 миллиарда долларов. Таковы предварительные оценки Всемирного банка.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Читайте также:

Какая сейчас ситуация с разминированием

По словам главы правительства, потребности на 2023 год достигают 397 миллионов долларов. При этом Украину поддерживает ряд стран по гуманитарному разминированию. Главным образом речь идет о государствах Европейского Союза, Соединенных Штатах, Канаде и Японии.

Шмыгаль отметил, что на разминирование сейчас есть в распоряжении 16 миллионов долларов международной технической помощи. Также существуют предварительные договоренности о привлечении еще 73 миллионов долларов.

Следует добавить, что по словам президента Владимира Зеленского, в Украине площадь "минного загрязнения" достигает 170 тыс. км², то есть более четверти общей территории.

На деоккупированных территориях такие работы становятся одной из первоочередных задач местных военных администраций. Особую опасность представляют мины-ловушки, которые россияне оставили в зданиях.

Напомним, Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением россии. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.