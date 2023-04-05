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В правительстве рассказали, сколько средств нужно Украине на разминирование территорий

5 апреля 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Разминирование территорий – в правительстве назвали сумму
Украину поддерживает ряд стран по гуманитарному разминированию
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украине нужно на полное разминирование территорий после боевых действий 37,4 миллиарда долларов. Таковы предварительные оценки Всемирного банка.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

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По словам главы правительства, потребности на 2023 год достигают 397 миллионов долларов. При этом Украину поддерживает ряд стран по гуманитарному разминированию. Главным образом речь идет о государствах Европейского Союза, Соединенных Штатах, Канаде и Японии.

Шмыгаль отметил, что на разминирование сейчас есть в распоряжении 16 миллионов долларов международной технической помощи. Также существуют предварительные договоренности о привлечении еще 73 миллионов долларов.

Следует добавить, что по словам президента Владимира Зеленского, в Украине площадь "минного загрязнения" достигает 170 тыс. км², то есть более четверти общей территории.

На деоккупированных территориях такие работы становятся одной из первоочередных задач местных военных администраций. Особую опасность представляют мины-ловушки, которые россияне оставили в зданиях.

Напомним, Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением россии. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.

 

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