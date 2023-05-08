Работа для ВПЛ — в правительстве уточнили детали трудоустройства

Украинские внутренние переселенцы с детьми. Фото: УНИАН

В украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах во время трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как подтвердить квалификацию

Как отмечают в правительстве, граждане, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны и переехавшие на новое место жительства, могут подтвердить профессиональную квалификацию. Для этого необходимо:

подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;

пройти собеседование в квалификационном центре;

пройти процедуру оценки в квалификационном центре;

получить сертификат установленного образца о присвоении/подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.

Также в Кабмине опубликовали список квалификационных центров и информацию о них. Ознакомиться можно по ссылке.

Изменения в трудоустройстве

Также власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев. Работодатели обязаны предоставлять работу ВПЛ на период, который должен быть вдвое длиннее срока гарантированных компенсационных выплат. В случае нарушения нового правила — деньги, выплаченные работодателю, нужно будет вернуть государству.

При этом работодателям также предоставили право на компенсацию затрат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку переселенцев. Выплаты будут действительны, если ВПЛ будут гарантировать место работы не менее чем на год.

Помощь бизнесу

В мае стартует программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

К ней могут присоединиться переселенцы и ветераны, которые намерены начать собственное дело. Программа направлена на поддержку направления экспорта через торговые онлайн-платформы и призвана помочь 1 тысяче экспортеров масштабироваться в течение двух месяцев.

Больше о помощи

Ранее мы писали, что украинские предприниматели, занимающиеся выращиванием и переработкой картофеля, могли получить финансовую поддержку по Программе USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО).

Напомним, украинский бизнес предоставил возможность оформить гранты в размере 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС).