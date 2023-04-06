Допомога від USAID — виробники картоплі отримають 26 млн грн

Кінцевий термін подання заявок — 5 травня

Українські підприємці, які займаються вирощуванням та переробкою картоплі, можуть отримати фінансову підтримку за Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Для цього потрібно встигнути подати заявки на участь у конкурсі.

Про це говориться у повідомленні USAID Агро.

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Хто може взяти участь у конкурсі

Йдеться про співфінансування проєктів підтримки українських мікро-, малих та середніх виробників картоплі з метою забезпечення продовольчої безпеки в країні.

"До участі у конкурсі запрошуємо суб’єктів підприємницької діяльності, сільськогосподарські кооперативи, громадські організації або бізнес-асоціації, які розроблять та запровадять механізм залучення сільськогосподарських ММСП до партнерства/кооперації для створення локальних кластерів/хабів промислового картоплярства", — зазначають у USAID Агро.

За умовами конкурсу, програма надасть співфінансування від п'яти до семи проєктів із загальним бюджетом до 26 млн гривень. На кожен окремий проєкт виділятимуть від 3,5 до 7,5 млн гривень.

Кінцевий термін подання заявок — 5 травня 2023 року.

Що отримають виробники

Як очікується, проєкт співфінансування спрямований на покращення доступу бізнесу до:

виробничих потужностей післяврожайної/передпродажної доробки та переробки картоплі;

сертифікованого насіння картоплі та сортооновлення;

лабораторних і навчально-інформаційних послуг;

створення умов для диверсифікації виробництва та розширення ринків збуту на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Нагадаємо, український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.

Також ми писали, що повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава своєю чергою відкриває програми підтримки, зокрема кредитування.