В правительстве измерили возможное состояние экономики на конец года

Украинская экономика постепенно восстанавливается. Фото: google.com

В Министерстве экономики Украины по итогам второго квартала ожидают рост сезонно скорректированного ВВП на 4,4% к предыдущему кварталу и на целых 15% по сравнению с результатами второго квартала 2022 года.

Такой прогноз в Минэкономики озвучили, комментируя запрос Новини.LIVE.

Читайте также:

По итогам первого полугодия прогнозируется рост ВВП на 1%.

Причины возможного роста

С одной стороны, такой рост во втором квартале является следствием низкой статистической базы по сравнению с прошлым годом — падение на 36,9%, что было самым глубоким за четыре квартала 2022 года.

С другой стороны, прогнозируют в Минэкономики, рост будет поддерживаться:

возвращением на траекторию роста промышленного производства — с учетом стабильной работы энергосистемы, увеличения объемов новых заказов, восстановления и наращивания работы отдельных релоцированных предприятий и т.п.;

активизацией строительных работ на фоне существенных разрушений и потребностей в восстановлении. Поддержка правительства и международных партнеров в обеспечении надлежащего функционирования логистики и критической инфраструктуры будет драйвить отрасль строительства;

ростом в транспортной сфере — за счет налаживания логистики, увеличения спроса со стороны смежных видов экономики и продолжения работы "зернового коридора";

ростом в сфере государственного управления и обороны, что в военное время является приоритетным и первоочередным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждет Украину до 2026 года: НБУ обнародовал подробный прогноз

"В комплексе мы ожидаем по итогу года выход на траекторию роста — даже несмотря на потери от продолжения полномасштабной агрессии России и новых шоков, а именно от подрыва Россией плотины Каховской гидроэлектростанции", — прогнозируют в Минэкономики.

По результатам года ожидаемый рост ВВП может составить 2,8%.

Напомним, полномасштабная война, оккупация территорий, разрушение инфраструктуры, блокада портов и миграция населения стали главными причинами сокращения потребительского спроса, экспорта и инвестиций, что негативно повлияло на экономику. Однако благодаря военным успехам ВСУ и антикризисным мерам НБУ и правительства удалось постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию.

Несмотря на то, что в конце прошлого года энергетический террор России прервал возобновление экономической активности, большинство предприятий наладили логистику и адаптировались к условиям военного времени. Некоторые бизнесы, однако, не смогли приспособиться из-за ограниченности финансовых ресурсов и производственных процессов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Фактическое падение экономической активности в 2022 году было меньше прогнозов и обусловлено стремительным наращиванием бюджетных расходов на оборону и безопасность, а также более быстрой адаптацией населения и бизнеса к военным условиям.

В начале 2023 года экономика начала восстанавливаться благодаря улучшению ситуации в энергетике, наращиванию бюджетных расходов и международной поддержке. Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться, и в этом году удастся избежать падения реального ВВП.