В уряді виміряли можливий стан економіки на кінець року

Українська економіка потроху відновлюється. Фото: google.com

В Міністерстві економіки України за підсумками другого кварталу очікують зростання сезонно скоригованого ВВП на 4,4% до попереднього кварталу і на цілих 15% порівняно з результатами другого кварталу 2022 року.

Такий прогноз у Мінекономіки озвучили, коментуючи запит Новини.LIVE.

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Причини можливого росту

З одного боку, таке зростання у другому кварталі є наслідком низької статистичної бази порівняння минулого року — падіння на 36,9%, що було найглибшим поміж чотирьох кварталів за 2022 рік.

З іншого боку, прогнозують в Мінекономіки, зростання підтримуватиметься:

поверненням на траєкторію зростання промислового виробництва — з урахуванням стабільної роботи енергосистеми, збільшення обсягів нових замовлень, відновлення та нарощування роботи окремих релокованих підприємств тощо;

активізацією будівельних робіт на тлі суттєвих руйнувань та потреби у їх відновленні. Підтримка уряду та міжнародних партнерів у забезпеченні належного функціонування логістики та критичної інфраструктури драйвитиме галузь будівництва;

зростанням у транспортній сфері — за рахунок налагодження логістики, збільшення попиту з боку суміжних видів економіки та продовження роботи "зернового коридору";

зростанням у сфері державного управління та оборони, що у воєнний час є пріоритетним та першочерговим.

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"В комплексі ми очікуємо за підсумком року вихід на траєкторію зростання — навіть попри втрати від продовження повномасштабної агресії Росії та нових шоків, а саме від підриву Росією греблі Каховської гідроелектростанції", — прогнозують в Мінекономіки.

За результатами року очікуване зростання ВВП може становити 2,8%.

Нагадаємо, повномасштабна війна, окупація територій, руйнація інфраструктури, блокада портів та міграція населення стали головними причинами скорочення споживчого попиту, експорту та інвестицій, що негативно вплинуло на економіку. Однак завдяки військовим успіхам ЗСУ та антикризовим заходам НБУ та уряду вдалося поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію.

Попри те, що наприкінці минулого року енергетичний терор Росії перервав відновлення економічної активності, більшість підприємств налагодили логістику й адаптувалися до умов воєнного часу. Деякі бізнеси, однак, не змогли пристосуватися через обмеженість фінансових ресурсів та виробничих процесів.

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Фактичне падіння економічної активності у 2022 році було менше прогнозів та зумовлене стрімким нарощуванням бюджетних видатків на оборону та безпеку, а також швидшою адаптацією населення та бізнесу до військових умов.

На початку 2023 року економіка почала відновлюватися завдяки покращенню ситуації в енергетиці, нарощуванню бюджетних видатків та міжнародній підтримці. Очікується, що економіка й надалі пожвавлюватиметься, і цього року вдасться уникнути падіння реального ВВП.

