YASNO объяснили, какая погода будет влиять на возможные отключения света

Глава Yasno Сергей Коваленко. Фото: Delo.ua

Этой зимой не придется применять графики отключений. Вероятнее всего, вражеских ударов по украинской инфраструктуре не будет.

Об этом рассказал глава компании Yasno Сергей Коваленко.

Читайте также:

Как зима должна повлиять на отключение

"Потребление света имеет несколько важных факторов: во-первых, его невозможно сохранять. Теоретически и практически эта задача уже решена человечеством, но это еще не массовые проекты, пока мы не умеем сохранять гигавать, в Украине нет таких конструкций: потому сколько света производится в моменте, столько и должно потребляться, и наоборот — иначе оно просто "сгорит", — пояснил Коваленко.

Вторая характеристика — это генерация. То, сколько наша страна может сгенерировать, это ограниченное количество X. Это не X2, и не Х50.

"Третье — то, сколько мы можем импортировать, взять у европейцев той электроэнергии. То есть, в сумме есть X+Y, который мы можем себе позволить потребить. Больше нет", — заявил Коваленко.

Графики отключений будут и дальше

"Графики отключений есть и сейчас на сайте, но они не применяются. Это инструмент, который мы придумали и ввели для того, чтобы люди могли хоть как-то планировать свою жизнь, и для того, чтобы был сбалансирован принцип справедливости между разными домами и между разными. клиентами. Этот график есть и сейчас, я надеюсь, что мы не будем его применять", — пояснил Коваленко.

Ранее мы рассказывали, что в Украине граждане на фоне войны задолжали огромную сумму за коммунальную услугу по предоставлению электроэнергии. В последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась.

Напоминаем, что из-за обстрела российской армии и плохих погодных условий, жители девяти областей Украины остаются без электроэнергии по состоянию на 30 октября. За последние 24 часа электричества возобновили электроснабжение примерно для 34 тысяч домов, основная часть из которых расположена в Донецке.