В YASNO пояснили, яка погода впливатиме на можливі відключення світла

Очільник Yasno Сергій Коваленко. Фото: Delo.ua

Цією зимою не доведеться застосовувати графіки відключень. Імовірніше за все, ворожих ударів по українській інфраструктурі не буде.

Про це розповів очільник компанії Yasno Сергій Коваленко.

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"Споживання світла має декілька важливих факторів: по-перше, його неможливо зберігати. Теоретично і практично ця задача вже вирішена людством, але це ще не масові проєкти, поки ми не вміємо зберігати гігавати, в Україні немає таких конструкцій: тому скільки світла виробляється в моменті, стільки і повинно споживатись. І навпаки — інакше воно просто "згорить"", — пояснив Коваленко.

Друга характеристика — це генерація. Те, скільки наша країна може згенерувати, — це обмежена кількість X. Це не X2, і не Х50.

"Третє — те, скільки ми можемо імпортувати, взяти у європейців тієї електроенергії. Тобто, в сумі є X+Y, який ми можемо собі дозволити спожити. Більше нема", — заявив Коваленко.

Графіки відключень будуть і надалі

"Графіки відключень є і зараз на сайті, але вони не застосовуються. Це — інструмент, який ми придумали і запровадили для того, щоб люди могли хоч якось планувати своє життя, і для того, щоб був збалансований принцип справедливості між різними будинками і між різними клієнтами. Цей графік є і зараз, я маю надію, що ми не будем його застосовувати", — пояснив Коваленко.

Раніше ми розповідали, що в Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася.

Нагадуємо, що через обстріл російської армії та погані погодні умови, жителі дев'яти областей України залишаються без електроенергії станом на 30 жовтня. За останні 24 години електрики відновили електропостачання для приблизно 34 тисяч будинків, основна частина з яких розташована в Донецьку.